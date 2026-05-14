本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発登板し、7回4安打8奪三振2四球無失点と好投。チームも4-0で勝利し大谷は3勝目を挙げた。試合後、ムーキー・ベッツ内野手が絶賛した。

大谷は初回に四球と安打を許すも以降は2三振を奪うなど3回を終えて無失点とした。その裏、ドジャースは9番エスピナル、1番ベッツの本塁打で援護した。4回は三者連続三振、5、6回も無失点に抑えた。今季最長タイとなる7回のマウンドでは1死一、二塁のピンチを招くも、中飛の際に相手走者が飛び出してダブルプレーに。スコアボードに0を刻んだ。

3回にソロ弾で援護したベッツは試合後、ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の場内インタビューに登場。大谷について「ストライクに投げ込んで、四球もほとんど与えなかった。まあ、彼はショウヘイだから。彼について表現できる言葉はなかなか見つからないよ。彼はベストだ」と手放しで称賛していた。

この試合で投球回は44回となり、規定に到達。防御率0.82でナ・リーグトップに浮上した。



（THE ANSWER編集部）