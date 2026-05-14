欧州の投資ファンドEQTによるカカクコムの公開買い付けをめぐり、LINEヤフーが新たな買収案を提示したと発表した。同社の提案に法的拘束力はないとしている。

LINEヤフーは米国投資ファンドのベインキャピタルらとともに7日、カカクコムに対して同社の非公開化を含む買収案を提示していた。同提案は初期的なもので、1株3000円での提案だった。EQTが傘下の買収目的会社を通じて同額での公開買い付けを明らかにしたことを受けてLINEヤフーは13日、EQTの買い付け額を上回る1株3232円であらためて買収案を示した。

LINEヤフーでは、戦略的M＆Aを重要な成長戦略のひとつと位置づけている。生成AIが生活に浸透する中、カカクコムが保有するデータや高頻度な顧客との接点には、極めて高い戦略的価値があり同社との協働で次世代のスケールと収益モデルを創出できるとして、カカクコムへ買収案を提示した背景を説明した。

同社では「今後も当社らおよびカカクコム社の企業価値向上の最大化を念頭に検討および対話を深め、本提案書において想定されるストラクチャーや事業シナジー創出の実現可能性の精査等、様々な可能性の検討を引き続き進めてまいります」としている。