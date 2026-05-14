15日から「京セラドーム大阪」で行われる嵐のラストライブ。会場の規模から観客動員数は3日間で、なんと12万人を突破する見通しです。

これだけのファンが全国からやってくるとあって、大阪の街は早くも熱烈な歓迎ムードに！

多くの人が行き来する新大阪駅では13日、新幹線の改札内に嵐ファン必見の特設コーナーが登場！5人のメンバーカラーにちなんださまざまな“大阪土産”が集められていました。

ミャクミャクとサンリオがコラボした“推しカラー”キーホルダーや、なんと今回のためだけに紫を特注したアメちゃんまで！

（JR東海リテイリング・プラス 西口史那さん）「大阪にライブに来られた方に、駅に着いた時点からワクワクしてほしい」

その期待通り特設コーナー前には早速、嵐ファンの姿が。

（ファン歴15年 親子で嵐ファン）

「すぐに気が付いたので。嵐じゃない？って」

「あの5色！みたいな」

「（Q嵐のラストライブで大阪に来た?）それとは別で」

ただ、こちらの親子、すでに東京ドームで行われたラストライブを楽しんだそうです。

チケットがないにもかかわらず、はるばる福岡からやってきたファンも。

（ファン歴20年 福岡から来た嵐ファン）「（ライブチケットはないけど）明日から物販が始まるのと、京セラドーム大阪の飾りつけも始まるだろうというので、それを見られたらと思って福岡から来ました」

一方、星野リゾートが手掛ける新今宮のホテル「OMO7大阪 by 星野リゾート」では…

（OMO7大阪 by 星野リゾート 星野智子宿泊支配人）「この土曜日は満室近い稼働でございます」

ライブやイベント参加者限定の“推し活プラン”を販売中！通常より2時間早いアーリーチェックインでライブ前の身支度もゆっくりと準備ができるほか、深夜1時まで利用できる「大浴場」の特別チケットが付いています。

（OMO7大阪 by 星野リゾート 星野智子宿泊支配人）「今回だけではないんですけども、推し活のカラーと大阪をかけあわせたヒョウ柄のTシャツを用意させていただきました。ぜひ大阪のライブを楽しんだ思い出の写真を撮っていただきたい」

今週末、京セラドーム周辺は熱狂の渦に包まれそうです！