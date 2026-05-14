幼稚園「出しゃばってくるのは大抵…」、世間のイメージに2児の母・吉田明世アナが反論
元TBSアナウンサーでフリーアナウンサーの吉田明世（38）が、12日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。女性アナウンサーのイメージについて言及した。
【写真】「仲良し親子」息子からチューされている吉田明世アナ ※3枚目
この日のテーマは「女性アナウンサーのリアル」。番組は、街で聞いた女性アナウンサーのイメージについて「見た目がきれいで華やか」「あざとい」などと紹介した。
吉田は「母になって子どものお母さんとか、そういった方々と接することがあるんですけど、基本的に入口として女性アナウンサーは嫌われている職業だという気持ちで接するようにしています」と話した。
司会のくりぃむしちゅー・上田晋也から「でもさ、好かれている職業だと思ったからなったんじゃないの？」と聞かれると、「目指しているころは、自分は好きな職業で何かを伝えるとか、そういったところに楽しさを感じたんですけど、いざ自分がなると、周りからは厳しい目で見られる職業なんだなと思う」と吐露。
さらにXで流れてきたある投稿について「幼稚園とかの謝恩会で出しゃばってくるのは大抵女子アナ」と話し、「たしかに、仕切り上手だったりとか、やる気がある方が多いので、そういうイメージがあるんですけど、私はひっそりしたいタイプなので、みんながんみんなそういうわけじゃないと言いたい」と宣言していた。
吉田アナは2011年にTBSに入社し、19年に退社。その後、フリーとして活動。プライベートでは、2016年10月、5歳年上の一般男性と結婚。18年5月に第1子女児を出産、20年12月に第2子男児出産を報告している。
【写真】「仲良し親子」息子からチューされている吉田明世アナ ※3枚目
この日のテーマは「女性アナウンサーのリアル」。番組は、街で聞いた女性アナウンサーのイメージについて「見た目がきれいで華やか」「あざとい」などと紹介した。
吉田は「母になって子どものお母さんとか、そういった方々と接することがあるんですけど、基本的に入口として女性アナウンサーは嫌われている職業だという気持ちで接するようにしています」と話した。
さらにXで流れてきたある投稿について「幼稚園とかの謝恩会で出しゃばってくるのは大抵女子アナ」と話し、「たしかに、仕切り上手だったりとか、やる気がある方が多いので、そういうイメージがあるんですけど、私はひっそりしたいタイプなので、みんながんみんなそういうわけじゃないと言いたい」と宣言していた。
吉田アナは2011年にTBSに入社し、19年に退社。その後、フリーとして活動。プライベートでは、2016年10月、5歳年上の一般男性と結婚。18年5月に第1子女児を出産、20年12月に第2子男児出産を報告している。