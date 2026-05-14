◆米大リーグ ドジャース４―０ジャイアンツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ジャイアンツ戦に先発し、今季最多の１０５球を投げて７回４安打無失点、８奪三振の好投で４月１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦以来約１か月ぶりの白星となる３勝目（２敗）を挙げてチームの連敗を「４」で止めた。規定投球回にも再び到達し、防御率は０・８２で両リーグ単独トップに浮上した。

２１年サイ・ヤング賞左腕のレイとの投げ合い。前日１２日（同１３日）に本塁打を放った大谷は打線には入らず、今季４度目の投手専念となった。２〜５回は４イニング連続で無安打で抑えるなど圧巻の投球を見せて７回まで投げきった。

投手としては両リーグトップの防御率０・８２をマークするなど好調を維持しているが、打者としてはここまで７本塁打、１７打点、打率２割４分となかなか調子が上がってこない。あす１４日（同１５日）も休養のためスタメンを外れる見込みだ。

様々なバットを使い、試合前にはこれまであまり行ってこなかった屋外でのフリー打撃を取り入れるなど試行錯誤している大谷は自身の打撃については「今のところケガなくはもちろん来ているのはいいことですし、オフェンス側でそこまでチームの助けに、今のところなっている場面は少ないので、そこがしっかりと、自分の形、納得できる形に戻ってくれば、よりチームに貢献できるんじゃないかなと思います」と口にしながら「単純に実力不足なんじゃないかなと思いますし、好調もあれば不調もあると思いますけど、そういったものを含めて実力のうちだと思うので、そういうもの（不調）を長引かせない引き出しの多さだったりとか、好調を長く維持できる引き出しの多さだったりとか、そこも含めて選手の力量なのかなと思います」と分析していた。