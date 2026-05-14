◆米大リーグ ドジャース４―０ジャイアンツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ジャイアンツ戦に先発し、今季最多の１０５球を投げて７回４安打無失点、８奪三振の好投で４月１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦以来約１か月ぶりの白星となる３勝目（２敗）を挙げてチームの連敗を「４」で止めた。規定投球回にも再び到達し、防御率は０・８２で両リーグ単独トップに浮上した。

大谷は「投げ心地は今のところいいとは思いますし、今日のランナーがたまった場面（７回１死一、二塁）の最後のフライもそうですけど、抜けるかどうかでそこの数字（防御率）はちょっと大きく変わるので、まだそこを気にする段階ではないのかなと思います」と振り返った。

２１年サイ・ヤング賞左腕のレイとの投げ合い。前日１２日（同１３日）に本塁打を放った大谷は打線には入らず、今季４度目の投手専念となった。初回は２死から四球とディバースの中前安打で２死一、三塁のピンチを迎えたが、２１歳のエルドリッジには、この日最速の１００・６マイル（約１６１・９キロ）を投げ込むなど３球で空振り三振を奪って無失点で切り抜けた。

２回は先頭のアダメスから４球連続スライダー（スイーパー）で空振り三振を奪うなど３者凡退。３回は２死からアラエスに１０球粘られて四球を与えると、２１年以来５年ぶりのボークで２死二塁となったが、ラモスを中飛に抑えた。

３回裏にはエスピナル、ベッツの２者連続弾で２点を先取。４回は圧巻の３者連続三振を奪うと、４回裏にもＴ・ヘルナンデスの適時打などで２点を追加してリードを４点に広げた。大谷が登板した直近３試合はドジャースの得点が０、１、１点だったが、この日は打線の援護に恵まれた。

５回は先頭のチャプマンから三振を奪い、イニングをまたいで４者連続三振。この回も３者凡退で抑えて勝利投手の権利をつかんだ。６回は１死からアラエスに右前安打を浴び、初回以来の安打を許した。それでも２死一塁でディバースから空振り三振を奪うと右手でガッツポーズをつかんでほえた。７回は１死から連打を浴びて一、二塁となって球数も「１０２」となったが続投。ギルバートを中飛に打ち取り、二塁走者が飛び出したため併殺になって切り抜けた。