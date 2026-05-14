『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』コラボカフェが東京・大阪にオープン ─ メニュー、グッズ、特典まとめ
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念したコラボカフェ『「STAR WARS」CAFE : Galactic Diner』が、2026年5月28日より大阪にて、6月4日より東京にて期間限定オープンする。
メニューは、映画やドラマシリーズ『マンダロリアン』に登場するキャラクターをイメージしたメニューに加え、2026年で公開10周年を迎える『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』をイメージした特別メニューなど、思わず撮影したくなるような工夫を凝らしたメニューの数々を楽しむことができる。
カフェメニューのオリジナルアートを使用した限定グッズやスーベニア、特典なども登場する。
※全て税込価格です。
※画像はイメージです。仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。
【フード】
＜マンダロリアン＞我らの道ハンバーガー 税込2,090円
ベスカーをイメージした筒の中身は、チーズ&ミートソースのハンバーガー！
グローグーをイメージしたアボカドのコールスローとお召し上がりください。
＜グローグー＞CUTEST IN THE GALAXYシチュー 税込1,890円
銀河で最もキュートなグローグーをイメージしたシチュー！
カエル型のベイクドポテトをお好きな位置にのせて、お召し上がりください。
＜ソーガン・フロッグ＞フライ 税込1,990円
ソーガン・フロッグをイメージしたフライ。
青いマヨネーズソースがインパクト大！
【デザート】
＜Clan of Two＞ベリーパフェ 税込1,590円
大地を踏みしめ冒険する、マンダロリアン&グローグーのパフェ。
ネヴァロの溶岩をイメージしたミックスベリー入りです。
＜グローグー＞フォースを秘めた？ミルクプリン（マカロン付） 税込1,690円
ブルーマカロンを添えた、ミルクプリンとマスカットゼリーのパフェ。
ぷるぷる揺らしてお楽しみください！
＜グローグー＞フォースを秘めた？ミルクプリン 税込1,390円
マスカットゼリーとミルクプリンのパフェ。
ぷるぷる揺らしてお楽しみください！
＜R2-D2＞ドロイドミニパフェ 税込1,390円
賢いアストロメク・ドロイドをイメージしたミニパフェ。
R2-D2の多彩な機能と活躍を、ラムネシャーベット・ミルクプリン・ホイップをぎゅっと詰め込んで表現しました。
【ドリンク】
＜マンダロリアン＞パウチドリンク 税込1,090円
グレープフルーツ風味の乳酸菌ドリンク。
マンダロリアンをイメージした、光にかざすと煌めくオーロラパウダー入り！
※テイクアウトでもご利用いただけます。
＜グローグー＞ミルクティー 税込1,290円
メロンシャーベットをのせたミルクティー。
チェリーをトッピングして、ご機嫌なグローグーをイメージしています！
＜ルーク・スカイウォーカー＞メロンソーダ 税込990円
ルーク・スカイウォーカーのライトセーバーのカラーをイメージした、メロンソーダ。
※テイクアウトでもご利用いただけます。
＜アソーカ・タノ＞ホワイトウォーター 税込990円
アソーカ・タノのライトセーバーのカラーをイメージした、乳酸菌ドリンク。
パイナップルシロップ入りです。
※テイクアウトでもご利用いただけます。
＜ガラゼブ・オレリオス＞ブルーベリーソーダ 税込990円
ガラゼブ・オレリオスのボー=ライフルのカラーをイメージした、ブルーベリーソーダ。
バタフライピーシロップ入りです。
※テイクアウトでもご利用いただけます。
ボトル入りピーチアイスティー 税込1,890円
オリジナルボトルに入った、ピーチ風味のアイスティー。
※オリジナルボトルはお持ち帰りいただけます。
※テイクアウトでもご利用いただけます。
ホットティー 税込690円
オリジナルマグカップで提供する、ホットティー。
※オリジナルマグカップは追加料金でご購入いただけます。
ホットコーヒー 税込690円
オリジナルマグカップで提供する、ホットコーヒー。
※オリジナルマグカップは追加料金でご購入いただけます。
※画像はイメージです。
仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。
マグカップ 税込2,420円
全てのドリンクメニューとセットでご購入いただけます。
※1ドリンクにつき1点までご購入いただけます。
※対象メニュー：＜マンダロリアン＞パウチドリンク/＜グローグー＞ミルクティー/＜ルーク・スカイウォーカー＞メロンソーダ/＜アソーカ・タノ＞ホワイトウォーター/＜ガラゼブ・オレリオス＞ブルーベリーソーダ/ボトル入りピーチアイスティー/ホットティー/ホットコーヒー/＜ローグ・ワン＞スターダストソーダ/アイスティー/アイスコーヒー/コーラ/ジンジャーエール/オレンジ
プレート 税込2,860円
全てのフード/デザートメニューとセットでご購入いただけます。
※1メニューにつき1点までご購入いただけます。
※対象メニュー：＜マンダロリアン＞我らの道ハンバーガー/＜グローグー＞CUTEST IN THE GALAXYシチュー/＜ソーガン・フロッグ＞フライ/＜Clan of Two＞ベリーパフェ/＜グローグー＞フォースを秘めた？ミルクプリン（マカロン付）/＜グローグー＞フォースを秘めた？ミルクプリン/＜R2-D2＞ドロイドミニパフェ/＜ダース・ベイダー＞ダークサイドカレー
白雲石コースター 税込1,320円
全てのドリンクメニューとセットでご購入いただけます。
※1ドリンクにつき1点までご購入いただけます。
※対象メニュー：＜マンダロリアン＞パウチドリンク/＜グローグー＞ミルクティー/＜ルーク・スカイウォーカー＞メロンソーダ/＜アソーカ・タノ＞ホワイトウォーター/＜ガラゼブ・オレリオス＞ブルーベリーソーダ/ボトル入りピーチアイスティー/ホットティー/ホットコーヒー/＜ローグ・ワン＞スターダストソーダ/アイスティー/アイスコーヒー/コーラ/ジンジャーエール/オレンジ
＜ダース・ベイダー＞ダークサイドカレー 税込1,690円
暗黒卿ダース・ベイダーをイメージした、チキンカレー。
恐怖と絶望を感じながら、お召し上がりください。
＜ローグ・ワン＞スターダストソーダ 税込990円
スターダストシロップをグラスに注ぐと、デス・スターの設計図が浮かび上がる！
反乱軍が未来を切り開くきっかけとなった、設計図が託される運命のシーンをイメージしたドリンク。
※オリジナルグラスは追加料金でご購入いただけます。
【スーベニア】
グラス 税込2,310円
全てのドリンクメニューとセットでご購入いただけます。
※1ドリンクにつき1点までご購入いただけます。
※対象メニュー：＜マンダロリアン＞パウチドリンク/＜グローグー＞ミルクティー/＜ルーク・スカイウォーカー＞メロンソーダ/＜アソーカ・タノ＞ホワイトウォーター/＜ガラゼブ・オレリオス＞ブルーベリーソーダ/ボトル入りピーチアイスティー/ホットティー/ホットコーヒー/＜ローグ・ワン＞スターダストソーダ/アイスティー/アイスコーヒー/コーラ/ジンジャーエール/オレンジ
※画像はイメージです。
仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。
アクリルキーホルダ―（ランダム4種） 税込880円
ステッカー（ランダム12種） 税込605円
ウッドバッジ（ランダム6種） 税込825円
巾着 税込1,540円 ※6/13（土）販売開始予定
ハンカチタオル 税込1,430円 ※6/13（土）販売開始予定
カラビナ付きクリアポーチ 税込1,540円
トートバッグ 税込2,750円特典
※画像はイメージです。
仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。
事前予約者限定カフェ利用特典：事前予約770円(税込)/1名をご利用いただき、メニューをご注文いただいた方に「オリジナル缶バッジ（全10種）」をランダムで1点プレゼント。
メニュー注文特典：フードまたはデザートとドリンクをセットでご注文いただいた方に「オリジナルコースター（全4種）」をランダムで1点プレゼント。開催概要
場所/期間
東京/渋谷：BOX cafe&space SHIBUYA109 渋谷店/2026年6月4日（木）～8月16日（日）
東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109 地下2階
大阪/心斎橋：Collabo_IndexSHINSAIBASHI/2026年5月28日（木）～7月12日（日）
大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-6-1 2階
予約方法
【事前予約】予約開始日：2026年5月14日（木） 18:00～
・予約金：税込770円 ※１申込につき、4席迄予約可。