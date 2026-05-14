『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』コラボカフェが東京・大阪にオープン ─ メニュー、グッズ、特典まとめ

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映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念したコラボカフェ『「STAR WARS」CAFE : Galactic Diner』が、2026年5月28日より大阪にて、6月4日より東京にて期間限定オープンする。

メニューは、映画やドラマシリーズ『マンダロリアン』に登場するキャラクターをイメージしたメニューに加え、2026年で公開10周年を迎える『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』をイメージした特別メニューなど、思わず撮影したくなるような工夫を凝らしたメニューの数々を楽しむことができる。

カフェメニューのオリジナルアートを使用した限定グッズやスーベニア、特典なども登場する。

メニュー

※全て税込価格です。
※画像はイメージです。仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【フード】

＜マンダロリアン＞我らの道ハンバーガー　　税込2,090円

ベスカーをイメージした筒の中身は、チーズ&ミートソースのハンバーガー！
グローグーをイメージしたアボカドのコールスローとお召し上がりください。

＜グローグー＞CUTEST IN THE GALAXYシチュー　　税込1,890円

銀河で最もキュートなグローグーをイメージしたシチュー！
カエル型のベイクドポテトをお好きな位置にのせて、お召し上がりください。

＜ソーガン・フロッグ＞フライ　　税込1,990円

ソーガン・フロッグをイメージしたフライ。
青いマヨネーズソースがインパクト大！

【デザート】

＜Clan of Two＞ベリーパフェ　　税込1,590円

大地を踏みしめ冒険する、マンダロリアン&グローグーのパフェ。
ネヴァロの溶岩をイメージしたミックスベリー入りです。

＜グローグー＞フォースを秘めた？ミルクプリン（マカロン付）　　税込1,690円

ブルーマカロンを添えた、ミルクプリンとマスカットゼリーのパフェ。
ぷるぷる揺らしてお楽しみください！

＜グローグー＞フォースを秘めた？ミルクプリン　　税込1,390円

マスカットゼリーとミルクプリンのパフェ。
ぷるぷる揺らしてお楽しみください！

＜R2-D2＞ドロイドミニパフェ　　税込1,390円

賢いアストロメク・ドロイドをイメージしたミニパフェ。
R2-D2の多彩な機能と活躍を、ラムネシャーベット・ミルクプリン・ホイップをぎゅっと詰め込んで表現しました。

【ドリンク】

＜マンダロリアン＞パウチドリンク　　税込1,090円

グレープフルーツ風味の乳酸菌ドリンク。
マンダロリアンをイメージした、光にかざすと煌めくオーロラパウダー入り！
※テイクアウトでもご利用いただけます。

＜グローグー＞ミルクティー　　税込1,290円

メロンシャーベットをのせたミルクティー。
チェリーをトッピングして、ご機嫌なグローグーをイメージしています！

＜ルーク・スカイウォーカー＞メロンソーダ　　税込990円

ルーク・スカイウォーカーのライトセーバーのカラーをイメージした、メロンソーダ。
※テイクアウトでもご利用いただけます。

＜アソーカ・タノ＞ホワイトウォーター　　税込990円

アソーカ・タノのライトセーバーのカラーをイメージした、乳酸菌ドリンク。
パイナップルシロップ入りです。
※テイクアウトでもご利用いただけます。

＜ガラゼブ・オレリオス＞ブルーベリーソーダ　　税込990円

ガラゼブ・オレリオスのボー=ライフルのカラーをイメージした、ブルーベリーソーダ。
バタフライピーシロップ入りです。
※テイクアウトでもご利用いただけます。

ボトル入りピーチアイスティー　　税込1,890円

オリジナルボトルに入った、ピーチ風味のアイスティー。
※オリジナルボトルはお持ち帰りいただけます。
※テイクアウトでもご利用いただけます。

ホットティー　　税込690円

オリジナルマグカップで提供する、ホットティー。
※オリジナルマグカップは追加料金でご購入いただけます。

ホットコーヒー　　税込690円

オリジナルマグカップで提供する、ホットコーヒー。
※オリジナルマグカップは追加料金でご購入いただけます。

スーベニア

※画像はイメージです。
仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

マグカップ　　税込2,420円

全てのドリンクメニューとセットでご購入いただけます。

※1ドリンクにつき1点までご購入いただけます。
※対象メニュー：＜マンダロリアン＞パウチドリンク/＜グローグー＞ミルクティー/＜ルーク・スカイウォーカー＞メロンソーダ/＜アソーカ・タノ＞ホワイトウォーター/＜ガラゼブ・オレリオス＞ブルーベリーソーダ/ボトル入りピーチアイスティー/ホットティー/ホットコーヒー/＜ローグ・ワン＞スターダストソーダ/アイスティー/アイスコーヒー/コーラ/ジンジャーエール/オレンジ

プレート　　税込2,860円

全てのフード/デザートメニューとセットでご購入いただけます。

※1メニューにつき1点までご購入いただけます。
※対象メニュー：＜マンダロリアン＞我らの道ハンバーガー/＜グローグー＞CUTEST IN THE GALAXYシチュー/＜ソーガン・フロッグ＞フライ/＜Clan of Two＞ベリーパフェ/＜グローグー＞フォースを秘めた？ミルクプリン（マカロン付）/＜グローグー＞フォースを秘めた？ミルクプリン/＜R2-D2＞ドロイドミニパフェ/＜ダース・ベイダー＞ダークサイドカレー

白雲石コースター　　税込1,320円

全てのドリンクメニューとセットでご購入いただけます。

※1ドリンクにつき1点までご購入いただけます。
※対象メニュー：＜マンダロリアン＞パウチドリンク/＜グローグー＞ミルクティー/＜ルーク・スカイウォーカー＞メロンソーダ/＜アソーカ・タノ＞ホワイトウォーター/＜ガラゼブ・オレリオス＞ブルーベリーソーダ/ボトル入りピーチアイスティー/ホットティー/ホットコーヒー/＜ローグ・ワン＞スターダストソーダ/アイスティー/アイスコーヒー/コーラ/ジンジャーエール/オレンジ

『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』公開10周年記念MENU

＜ダース・ベイダー＞ダークサイドカレー　　税込1,690円

暗黒卿ダース・ベイダーをイメージした、チキンカレー。
恐怖と絶望を感じながら、お召し上がりください。

＜ローグ・ワン＞スターダストソーダ　　税込990円

スターダストシロップをグラスに注ぐと、デス・スターの設計図が浮かび上がる！
反乱軍が未来を切り開くきっかけとなった、設計図が託される運命のシーンをイメージしたドリンク。
※オリジナルグラスは追加料金でご購入いただけます。

【スーベニア】

グラス　　税込2,310円

全てのドリンクメニューとセットでご購入いただけます。

※1ドリンクにつき1点までご購入いただけます。
※対象メニュー：＜マンダロリアン＞パウチドリンク/＜グローグー＞ミルクティー/＜ルーク・スカイウォーカー＞メロンソーダ/＜アソーカ・タノ＞ホワイトウォーター/＜ガラゼブ・オレリオス＞ブルーベリーソーダ/ボトル入りピーチアイスティー/ホットティー/ホットコーヒー/＜ローグ・ワン＞スターダストソーダ/アイスティー/アイスコーヒー/コーラ/ジンジャーエール/オレンジ

オリジナルグッズ

※画像はイメージです。
仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

アクリルキーホルダ―（ランダム4種）　　税込880円
ステッカー（ランダム12種）　　税込605円

ウッドバッジ（ランダム6種）　　税込825円
巾着　　税込1,540円　※6/13（土）販売開始予定

ハンカチタオル　　税込1,430円　　※6/13（土）販売開始予定
カラビナ付きクリアポーチ　　税込1,540円

トートバッグ　　税込2,750円

特典

※画像はイメージです。
仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

事前予約者限定カフェ利用特典：事前予約770円(税込)/1名をご利用いただき、メニューをご注文いただいた方に「オリジナル缶バッジ（全10種）」をランダムで1点プレゼント。

メニュー注文特典：フードまたはデザートとドリンクをセットでご注文いただいた方に「オリジナルコースター（全4種）」をランダムで1点プレゼント。

開催概要

場所/期間

東京/渋谷：BOX cafe&space SHIBUYA109 渋谷店/2026年6月4日（木）～8月16日（日）
東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109 地下2階

大阪/心斎橋：Collabo_IndexSHINSAIBASHI/2026年5月28日（木）～7月12日（日）
大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-6-1 2階

予約方法

【事前予約】予約開始日：2026年5月14日（木） 18:00～
・予約金：税込770円　※１申込につき、4席迄予約可。