『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』コラボカフェが東京・大阪にオープン ─ メニュー、グッズ、特典まとめ

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念したコラボカフェ『「STAR WARS」CAFE : Galactic Diner』が、2026年5月28日より大阪にて、6月4日より東京にて期間限定オープンする。

メニューは、映画やドラマシリーズ『マンダロリアン』に登場するキャラクターをイメージしたメニューに加え、2026年で公開10周年を迎える『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』をイメージした特別メニューなど、思わず撮影したくなるような工夫を凝らしたメニューの数々を楽しむことができる。



カフェメニューのオリジナルアートを使用した限定グッズやスーベニア、特典なども登場する。

メニュー

※全て税込価格です。

※画像はイメージです。仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【フード】

＜マンダロリアン＞我らの道ハンバーガー 税込2,090円

ベスカーをイメージした筒の中身は、チーズ&ミートソースのハンバーガー！

グローグーをイメージしたアボカドのコールスローとお召し上がりください。

＜グローグー＞CUTEST IN THE GALAXYシチュー 税込1,890円

銀河で最もキュートなグローグーをイメージしたシチュー！

カエル型のベイクドポテトをお好きな位置にのせて、お召し上がりください。

＜ソーガン・フロッグ＞フライ 税込1,990円

ソーガン・フロッグをイメージしたフライ。

青いマヨネーズソースがインパクト大！

【デザート】

＜Clan of Two＞ベリーパフェ 税込1,590円

大地を踏みしめ冒険する、マンダロリアン&グローグーのパフェ。

ネヴァロの溶岩をイメージしたミックスベリー入りです。

＜グローグー＞フォースを秘めた？ミルクプリン（マカロン付） 税込1,690円

ブルーマカロンを添えた、ミルクプリンとマスカットゼリーのパフェ。

ぷるぷる揺らしてお楽しみください！

＜グローグー＞フォースを秘めた？ミルクプリン 税込1,390円

マスカットゼリーとミルクプリンのパフェ。

ぷるぷる揺らしてお楽しみください！

＜R2-D2＞ドロイドミニパフェ 税込1,390円

賢いアストロメク・ドロイドをイメージしたミニパフェ。

R2-D2の多彩な機能と活躍を、ラムネシャーベット・ミルクプリン・ホイップをぎゅっと詰め込んで表現しました。

【ドリンク】

＜マンダロリアン＞パウチドリンク 税込1,090円

グレープフルーツ風味の乳酸菌ドリンク。

マンダロリアンをイメージした、光にかざすと煌めくオーロラパウダー入り！

※テイクアウトでもご利用いただけます。

＜グローグー＞ミルクティー 税込1,290円

メロンシャーベットをのせたミルクティー。

チェリーをトッピングして、ご機嫌なグローグーをイメージしています！

＜ルーク・スカイウォーカー＞メロンソーダ 税込990円

ルーク・スカイウォーカーのライトセーバーのカラーをイメージした、メロンソーダ。

※テイクアウトでもご利用いただけます。

＜アソーカ・タノ＞ホワイトウォーター 税込990円

アソーカ・タノのライトセーバーのカラーをイメージした、乳酸菌ドリンク。

パイナップルシロップ入りです。

※テイクアウトでもご利用いただけます。

＜ガラゼブ・オレリオス＞ブルーベリーソーダ 税込990円

ガラゼブ・オレリオスのボー=ライフルのカラーをイメージした、ブルーベリーソーダ。

バタフライピーシロップ入りです。

※テイクアウトでもご利用いただけます。

ボトル入りピーチアイスティー 税込1,890円

オリジナルボトルに入った、ピーチ風味のアイスティー。

※オリジナルボトルはお持ち帰りいただけます。

※テイクアウトでもご利用いただけます。

ホットティー 税込690円

オリジナルマグカップで提供する、ホットティー。

※オリジナルマグカップは追加料金でご購入いただけます。

ホットコーヒー 税込690円

オリジナルマグカップで提供する、ホットコーヒー。

※オリジナルマグカップは追加料金でご購入いただけます。

スーベニア

※画像はイメージです。

仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

マグカップ 税込2,420円

全てのドリンクメニューとセットでご購入いただけます。



※1ドリンクにつき1点までご購入いただけます。

※対象メニュー：＜マンダロリアン＞パウチドリンク/＜グローグー＞ミルクティー/＜ルーク・スカイウォーカー＞メロンソーダ/＜アソーカ・タノ＞ホワイトウォーター/＜ガラゼブ・オレリオス＞ブルーベリーソーダ/ボトル入りピーチアイスティー/ホットティー/ホットコーヒー/＜ローグ・ワン＞スターダストソーダ/アイスティー/アイスコーヒー/コーラ/ジンジャーエール/オレンジ

プレート 税込2,860円

全てのフード/デザートメニューとセットでご購入いただけます。



※1メニューにつき1点までご購入いただけます。

※対象メニュー：＜マンダロリアン＞我らの道ハンバーガー/＜グローグー＞CUTEST IN THE GALAXYシチュー/＜ソーガン・フロッグ＞フライ/＜Clan of Two＞ベリーパフェ/＜グローグー＞フォースを秘めた？ミルクプリン（マカロン付）/＜グローグー＞フォースを秘めた？ミルクプリン/＜R2-D2＞ドロイドミニパフェ/＜ダース・ベイダー＞ダークサイドカレー

白雲石コースター 税込1,320円

全てのドリンクメニューとセットでご購入いただけます。



※1ドリンクにつき1点までご購入いただけます。

※対象メニュー：＜マンダロリアン＞パウチドリンク/＜グローグー＞ミルクティー/＜ルーク・スカイウォーカー＞メロンソーダ/＜アソーカ・タノ＞ホワイトウォーター/＜ガラゼブ・オレリオス＞ブルーベリーソーダ/ボトル入りピーチアイスティー/ホットティー/ホットコーヒー/＜ローグ・ワン＞スターダストソーダ/アイスティー/アイスコーヒー/コーラ/ジンジャーエール/オレンジ

＜ダース・ベイダー＞ダークサイドカレー 税込1,690円

『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』公開10周年記念MENU

暗黒卿ダース・ベイダーをイメージした、チキンカレー。

恐怖と絶望を感じながら、お召し上がりください。

＜ローグ・ワン＞スターダストソーダ 税込990円

スターダストシロップをグラスに注ぐと、デス・スターの設計図が浮かび上がる！

反乱軍が未来を切り開くきっかけとなった、設計図が託される運命のシーンをイメージしたドリンク。

※オリジナルグラスは追加料金でご購入いただけます。

【スーベニア】

グラス 税込2,310円

全てのドリンクメニューとセットでご購入いただけます。



※1ドリンクにつき1点までご購入いただけます。

※対象メニュー：＜マンダロリアン＞パウチドリンク/＜グローグー＞ミルクティー/＜ルーク・スカイウォーカー＞メロンソーダ/＜アソーカ・タノ＞ホワイトウォーター/＜ガラゼブ・オレリオス＞ブルーベリーソーダ/ボトル入りピーチアイスティー/ホットティー/ホットコーヒー/＜ローグ・ワン＞スターダストソーダ/アイスティー/アイスコーヒー/コーラ/ジンジャーエール/オレンジ

オリジナルグッズ

※画像はイメージです。

仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

アクリルキーホルダ―（ランダム4種） 税込880円

ステッカー（ランダム12種） 税込605円

ウッドバッジ（ランダム6種） 税込825円

巾着 税込1,540円 ※6/13（土）販売開始予定

ハンカチタオル 税込1,430円 ※6/13（土）販売開始予定

カラビナ付きクリアポーチ 税込1,540円

トートバッグ 税込2,750円

特典

※画像はイメージです。

仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。



事前予約者限定カフェ利用特典：事前予約770円(税込)/1名をご利用いただき、メニューをご注文いただいた方に「オリジナル缶バッジ（全10種）」をランダムで1点プレゼント。

メニュー注文特典：フードまたはデザートとドリンクをセットでご注文いただいた方に「オリジナルコースター（全4種）」をランダムで1点プレゼント。

場所/期間

開催概要

東京/渋谷：BOX cafe&space SHIBUYA109 渋谷店/2026年6月4日（木）～8月16日（日）

東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109 地下2階



大阪/心斎橋：Collabo_IndexSHINSAIBASHI/2026年5月28日（木）～7月12日（日）

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-6-1 2階

予約方法

【事前予約】予約開始日：2026年5月14日（木） 18:00～

・予約金：税込770円 ※１申込につき、4席迄予約可。