【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

ハセガワは5月13日より開催している第64回静岡ホビーショーにて、2026年の新作キャラクターモデルを展示している。

注目は1/12スケールの「『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』レトロ自販機（えきべん）」や「レトロ自販機（瓶ジュース）」。「瓶ジュース」タイプは新金型で、クリアパーツの瓶50本と瓶ケース1個が付属する。

この他、8月発売予定の「『聖戦士ダンバイン』チャム・ファウ」や「『科学忍者隊ガッチャマン』白鳥のジュン（特殊ヨーヨー）」といったレジンフィギュアも発表されている。

「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」レトロ自販機（えきべん）

レトロ自販機（瓶ジュース）

ジェットビートル w/ハイドロジェネード・サブロケット（ウルトラマンシリーズ60周年アクリルスタンド付）

「聖戦士ダンバイン」チャム・ファウ

「科学忍者隊ガッチャマン」白鳥のジュン（特殊ヨーヨー）

12リアルフィギュアコレクション No.47 ”ビキニ”

TG-11-M ”ガラヤカ[ちょーげんき♪すぺしゃる]”

YZR-8000H/r/R "マイザー・イータ/ガンマ タイプR”

TF-14 A/M+”フェイ・イェン [ファイナル 14 スペシャル] ビビッド・シンデレラ”

メカトロウィーゴ ボトムズコラボシリーズ Vol.5 ”らうんどむーばー＆ふぃあな”

20 メカトロウィーゴ マジンガーコラボ Vol.3 ”ぐれーとまじんがー”

メカトロウィーゴ No.02 ”ミルク＆カカオ”

20 メカトロウィーゴ No.01 ”うすみどり”

メカトロウィーゴ ボトムズコラボシリーズ Vol.01 ”すこーぷどっぐ＆きりこ”

「赤い光弾ジリオン」アップル

A.S.G. ガールズ

(C)亀山陽平/タイタン工業

(C)円谷プロ

(C)サンライズ

(C)Tatsunoko Production

(C)SEGA.2001 CHARACTERS (C)AUTOMUSS

CHARACTER DESIGN:KATOKI HAJIME

(C)MODERHYTHM /Kazushi Kobayashi

(C)サンライズ

(C)MODERHYTHM /Kazushi Kobayashi

(C)Go Nagai/Dynamic Planning