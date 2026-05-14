ハセガワ「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」仕様の「レトロ自販機（えきべん）」プラモデルなどが展示中【#静岡ホビーショー】
ハセガワは5月13日より開催している第64回静岡ホビーショーにて、2026年の新作キャラクターモデルを展示している。
注目は1/12スケールの「『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』レトロ自販機（えきべん）」や「レトロ自販機（瓶ジュース）」。「瓶ジュース」タイプは新金型で、クリアパーツの瓶50本と瓶ケース1個が付属する。
この他、8月発売予定の「『聖戦士ダンバイン』チャム・ファウ」や「『科学忍者隊ガッチャマン』白鳥のジュン（特殊ヨーヨー）」といったレジンフィギュアも発表されている。
「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」レトロ自販機（えきべん）
レトロ自販機（瓶ジュース）
ジェットビートル w/ハイドロジェネード・サブロケット（ウルトラマンシリーズ60周年アクリルスタンド付）
「聖戦士ダンバイン」チャム・ファウ
「科学忍者隊ガッチャマン」白鳥のジュン（特殊ヨーヨー）
12リアルフィギュアコレクション No.47 ”ビキニ”
TG-11-M ”ガラヤカ[ちょーげんき♪すぺしゃる]”
YZR-8000H/r/R "マイザー・イータ/ガンマ タイプR”
TF-14 A/M+”フェイ・イェン [ファイナル 14 スペシャル] ビビッド・シンデレラ”
メカトロウィーゴ ボトムズコラボシリーズ Vol.5 ”らうんどむーばー＆ふぃあな”
20 メカトロウィーゴ マジンガーコラボ Vol.3 ”ぐれーとまじんがー”
メカトロウィーゴ No.02 ”ミルク＆カカオ”
20 メカトロウィーゴ No.01 ”うすみどり”
メカトロウィーゴ ボトムズコラボシリーズ Vol.01 ”すこーぷどっぐ＆きりこ”
「赤い光弾ジリオン」アップル
A.S.G. ガールズ
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CHARACTER DESIGN:KATOKI HAJIME
(C)MODERHYTHM /Kazushi Kobayashi
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