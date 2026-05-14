「30分も待たされ、料理も生臭かった」日本の食事を酷評した韓国女優、リハビリの様子を公開

女優のキム・ジホがリハビリの様子を公開した。

5月12日、キム・ジホはインスタグラムを更新。

【写真】「生臭い」キム・ジホが日本の食事を酷評

写真には「リハビリを終えて〜気分を上げて〜」という言葉が添えられていた。

キム・ジホが公開したのは、帰宅中に車内で撮ったセルフィーだった。続いて、器具を装着してリハビリに励む様子も投稿していた。

キム・ジホは2024年に椎間板ヘルニアが悪化したと発表したことがある。

（画像＝キム・ジホInstagram）

そんなキム・ジホだが、昨今は物議を醸す行動が多いことでも知られる。今年2月には、図書館で借りた本にボールペンで下線を引いた様子をSNSに投稿して炎上。また昨年12月には、日本旅行中に訪れた飲食店について「結婚記念日で予約までしていたのに30分も待たされた」「料理は熟成させたと説明されたが、生臭く脂っぽい。夫と顔を見合わせて呆れてしまった」「失敗だった」と酷評し、批判を招いていた。

◇キム・ジホ プロフィール

1974年7月22日生まれ。1994年に歌手シン・スンフンの『その後しばらくの間』（原題）のMVでデビュー。以降、ドラマ『8月の新婦』『愛は簡単じゃない』『ローファーム〜法律事務所〜』『ガラスの靴』『それでも好き』『女を知らない』『ハッピー・レストラン〜家和萬事成〜』、映画『ごめんね、ありがとう』『折れた矢』などに出演した。プライベートでは2001年12月に5歳年上の俳優キム・ホジンと結婚。2004年4月に娘を出産した。