2児の母・西山茉希「お豆腐たっぷりおろしバーグ」レンチン＆フライパンで食べ比べ「ヘルシーで美味しそう」「あっという間にペロリですね」と反響
【モデルプレス＝2026/05/14】モデルの西山茉希が5月13日、自身のInstagramを更新。手作り料理を披露し反響を呼んでいる。
【写真】40歳2児のママモデル「さすがのアレンジ」ヘルシー豆腐ハンバーグ・クラゲ和えなどズラリの食卓
西山は「レンチンとフライパン、お豆腐バーグ食べ比べ」とつづり、豆腐ハンバーグを作る過程や盛り付ける様子などをリール動画にて投稿。「お豆腐たっぷりおろしバーグ」のほかにも「ゴリゴリクラゲ和え」「チーズマッシュポテト」などの手作り料理を披露している。西山は「ハンバーグ完売。よかったよかった」などとエピソードを語り、綺麗に盛り付けられた料理を家族で食べる姿も公開している。
この投稿に「あっという間にペロリですね」「ヘルシーで美味しそう」「ハンバーグ食べたくなった」「さすがのアレンジ」「料理の勉強になります」「栄養満点ですね」など反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル「さすがのアレンジ」ヘルシー豆腐ハンバーグ・クラゲ和えなどズラリの食卓
◆西山茉希、豆腐ハンバーグを食べ比べ
西山は「レンチンとフライパン、お豆腐バーグ食べ比べ」とつづり、豆腐ハンバーグを作る過程や盛り付ける様子などをリール動画にて投稿。「お豆腐たっぷりおろしバーグ」のほかにも「ゴリゴリクラゲ和え」「チーズマッシュポテト」などの手作り料理を披露している。西山は「ハンバーグ完売。よかったよかった」などとエピソードを語り、綺麗に盛り付けられた料理を家族で食べる姿も公開している。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿に「あっという間にペロリですね」「ヘルシーで美味しそう」「ハンバーグ食べたくなった」「さすがのアレンジ」「料理の勉強になります」「栄養満点ですね」など反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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