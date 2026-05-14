2児の母・青木裕子、唐揚げたっぷり手作りのり弁当公開「おかずたくさんで食べ応え満点」「揚げ色が美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/14】フリーアナウンサーの青木裕子が5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開した。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「男の子は喜びますね」ボリューム満点手作りのり弁当
青木は「のり弁って食べにくくない？唐揚げおいしく揚がりました」とつづり、Instagramストーリーズを投稿。出来上がった手作り弁当の写真を公開した。お弁当箱に敷き詰めた唐揚げやウインナー、アスパラガスにのりご飯と豪華なのり弁当を披露している。
この投稿に「のり弁美味しいですよね」「おかずたくさんで食べ応え満点」「男の子は喜びますね」「食べてみたい」「こういうお弁当大好きです」「揚げ色が美しい」「愛情たっぷりですね」など反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「男の子は喜びますね」ボリューム満点手作りのり弁当
◆青木裕子、手作りのり弁を披露
青木は「のり弁って食べにくくない？唐揚げおいしく揚がりました」とつづり、Instagramストーリーズを投稿。出来上がった手作り弁当の写真を公開した。お弁当箱に敷き詰めた唐揚げやウインナー、アスパラガスにのりご飯と豪華なのり弁当を披露している。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿に「のり弁美味しいですよね」「おかずたくさんで食べ応え満点」「男の子は喜びますね」「食べてみたい」「こういうお弁当大好きです」「揚げ色が美しい」「愛情たっぷりですね」など反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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