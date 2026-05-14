3児の母・小倉優子「10分で完成」子どもたち“爆食”のチキンステーキ公開「包丁まな板いらないの助かる」「お弁当でも活用できそう」の声
【モデルプレス＝2026/05/14】タレントの小倉優子が5月13日、自身のInstagramを更新。子ども達に人気のメニューを披露し反響を呼んでいる。
【写真】42歳3児のママタレ「早速真似したい」包丁まな板いらず・10分でできる手料理公開
小倉は【10分で完成♥子どもたち爆食チキンステーキ】と題してリール動画を投稿。「ご飯が止まらない、我が家の定番です！忙しい日でもすぐ作れて、子どもたちがモリモリ食べてくれます♪」とつづり、チキンステーキのレシピを披露した。動画内には「今日も包丁、まな板使いません！」と記し、下準備から丁寧に焼いて盛り付ける様子までを公開している。
この投稿に「チキンステーキ美味しそう」「包丁まな板いらないの助かる」「お弁当でも活用できそう」「これは爆食ですね」「早速真似したい」「レシピありがとうございます」「料理上手ですね」など反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】42歳3児のママタレ「早速真似したい」包丁まな板いらず・10分でできる手料理公開
◆小倉優子、子どもに人気のチキンステーキ披露
小倉は【10分で完成♥子どもたち爆食チキンステーキ】と題してリール動画を投稿。「ご飯が止まらない、我が家の定番です！忙しい日でもすぐ作れて、子どもたちがモリモリ食べてくれます♪」とつづり、チキンステーキのレシピを披露した。動画内には「今日も包丁、まな板使いません！」と記し、下準備から丁寧に焼いて盛り付ける様子までを公開している。
◆小倉優子の投稿に反響
この投稿に「チキンステーキ美味しそう」「包丁まな板いらないの助かる」「お弁当でも活用できそう」「これは爆食ですね」「早速真似したい」「レシピありがとうございます」「料理上手ですね」など反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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