「内臓脂肪が測定不能レベル」SHINee・ミンホ、体脂肪率10％の“逆三角形ボディ”に医師驚愕

SHINeeのミンホが、医師も驚く身体数値を叩き出し、話題を呼んでいる。

5月13日、ミンホの個人YouTubeチャンネルに一本の動画が公開され、ミンホが身体測定を受ける様子が映し出された。

【写真】ミンホ、トライアスロン準備中にバキバキの筋肉公開

最近は多忙により運動強度が落ち、身体管理が難しかったと語るミンホだが、測定の結果は183cm・70.4kgという非の打ち所がない数値だった。

（画像＝ミンホYouTubeチャンネル）

分析結果を見た医師は「腹部が本当に薄い。また、左右の脚の太さの差が0.2cmしかない。通常1cm未満なら良好とされるが、これほど均衡が取れているのは驚きだ」と絶賛した。

特に医師を驚かせたのは、内臓脂肪の少なさだ。「内臓脂肪が少なすぎて、測定ができないほど。男性では初めて見るレベルだ。これは臓器を保護するために最低限ついているだけの『生理的な内臓脂肪』で、代謝が非常に良く、脂肪をエネルギーとして効率よく使える体だ」と説明した。

ミンホの筋肉量は上位30%で、握力も上位25%に該当。医師は「非常に理想的な男性の体型だ。 肩や胸は大きく、下腹部は細い。太ももは太く、ふくらはぎは細い理想的な逆三角形だ。体が本当に美しい」と絶賛した。

さらに、医師はミンホの体調について「私たちは通常65点を目標にしているが、69点が出た。 ほとんど見たことがない。 長寿にちょうど良い数値だ」と太鼓判を押し、ミンホの並外れた自己管理能力を改めて証明する結果となった。

（記事提供＝OSEN）

◇ミンホ プロフィール

1991年12月9日生まれ。本名チェ・ミンホ。2008年にSHINeeのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインラッパーとボーカルを担当しており、俳優としても活躍。『メディカルトップチーム』『花郎＜ファラン＞』『ユミの細胞たち』といったドラマに出演し、アーティストにとどまらない人気を博している。実父はプロサッカーKリーグ2の忠北清州FCを率いるチェ・ユンギョム監督。ミンホ自身も芸能界屈指の万能スポーツマンとして知られ、K-POPアイドルが各種スポーツで競う類のバラエティ番組では毎回圧倒的な存在感を放っている。