スシロー、国産“生サーモン”3種が110円〜　「本鮪中とろ」120円〜も登場

あきんどスシローは5月15日から、全国の「スシロー」店舗で、「青森産 生サーモン」「青森産 漬け生サーモン」「青森産 炙り生サーモン」を税込110円〜で販売する。

そのほか、「本鮪中とろ」（税込120円〜）や「太刀魚焦がし醤油」（税込140円〜）など、お得なメニューを多数取りそろえる。

【この記事の全画像(10点)を見る】スシロー「青森産 炙り生サーモン」など

■“一度も冷凍していない”青森産生サーモンを提供

今回販売する「青森産 生サーモン」は、一度も冷凍せずに店舗へ納品し、店内で切りつけて提供する。国産ならではの鮮度に加え、生ならではのもっちりとした食感や旨みを楽しめるという。

青森産 生サーモン

ラインアップは、シンプルに素材の味を楽しめる「青森産 生サーモン」、味を染み込ませた「青森産 漬け生サーモン」、香ばしさを加えた「青森産 炙り生サーモン」の3種類。いずれも税込110円〜（店舗によって価格が異なる）で販売する。

また、“鮪の王様”とも称される本鮪を使用した「本鮪中とろ」も税込120円〜で登場。本鮪ならではの赤身の香りや旨み、とろける脂を楽しめるとしている。

■店内殻剥きの赤えびも登場

5月25日からは、「店内殻剥き 赤えび」も販売する。店内で殻を剥くことで、赤えび本来の甘みや旨み、ねっとりとした食感を味わえるという。

店内殻剥き 赤えび

〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉

◆青森産 生サーモン（110円〜）

販売期間：2026年5月15日〜5月31日

※販売予定総数138万食が完売次第終了。

◆青森産 漬け生サーモン（110円〜）

販売期間：2026年5月15日〜5月31日

※販売予定総数83万食が完売次第終了。

【画像はこちら】青森産 漬け生サーモン、本鮪中とろ、太刀魚焦がし醤油 など

◆青森産 炙り生サーモン（110円〜）

販売期間：2026年5月15日〜5月31日

※販売予定総数74万食が完売次第終了。

◆本鮪中とろ（120円〜）

販売期間：2026年5月15日〜5月24日

※販売予定総数315万食が完売次第終了。

◆太刀魚焦がし醤油（140円〜）

販売期間：2026年5月15日〜5月31日

※販売予定総数45万食が完売次第終了。

◆北海道産 にしん（180円〜）

販売期間：2026年5月15日〜5月31日

※販売予定総数44万食が完売次第終了。

◆おすすめ天然5種盛り（680円〜）

販売期間：2026年5月15日〜5月31日

※販売予定総数39万食が完売次第終了。

◆やわらかイカの唐揚げ（310円〜）

販売期間：2026年5月15日〜5月31日

※販売予定総数45万食が完売次第終了。

◆店内殻剥き 赤えび（110円〜）

販売期間：2026年5月25日〜5月31日

※販売予定総数93万食が完売次第終了。