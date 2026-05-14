【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

プライム1スタジオは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、プラモデル「ベルセルク ガッツ 狂戦士の甲冑“怒り”」のランナーを公開した。

発売が延期となり、ブラッシュアップが施された「ベルセルク ガッツ 狂戦士の甲冑“怒り”」は公開されたランナーは全18枚となり、パーツ数は密度の高い造形を表現するため当初の117から220へと増えている。会場では彩色見本が展示され、重厚感や禍々しい雰囲気が伝わる造形となっている。

また、「ターミネーター2 T-800 エンドスケルトン」はアップグレードされた原型が公開された。骸骨のような外観にシリンダーなどのメカディテールも緻密に表現されている。

【ベルセルク ガッツ 狂戦士の甲冑“怒り”】【ターミネーター2 T-800 エンドスケルトン】

(C)三浦健太郎（スタジオ我画）／白泉社

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