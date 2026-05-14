今はまだスタートラインに立ったに過ぎない。

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13日、3年ぶりに十両復帰を果たした炎鵬（31）が、初日から4連勝。新十両の大花竜を「技あり」のとったりで下した。

167センチ、107キロの小兵ながら果敢な相撲で人気を博したものの、2023年5月場所から頚部椎間板ヘルニアなどで7場所連続休場。序ノ口からの出直しを余儀なくされ、今場所は悲願の関取復帰となった。

これで炎鵬は関取通算30場所となり、引退後に親方になれる資格を取得。かねてウワサされていた、宮城野部屋再興に一歩前進である。

炎鵬は17年に宮城野部屋に入門。しかし、24年に力士の不祥事及び、当時の宮城野親方（元横綱白鵬）の事後対応のまずさもあって、部屋は一時閉鎖。伊勢ケ浜部屋に合流となった。以来、部屋再興は宮城野部屋勢の悲願となっていた。

とはいえ、そのためにクリアすべきハードルは高い。

ある角界OBは「部屋の独立には、必ず所属している部屋の師匠の同意が必要になる」と、こう続ける。

「『今回は独立ではなく再興、継承ではないか』という声もあるが、宮城野部屋の師匠だった白鵬が昨年退職した時点で、事実上、合併したようなものです。確かに現師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）は今場所前、移籍組の伯乃富士を殴って降格・減俸処分を食らうなど、宮城野部屋勢には煮え湯を飲まされた。それでも幕内力士が多ければ多いほど、タニマチも増えて部屋も潤う。そう簡単に独立を許すかどうか……」

もうひとつのハードルが相撲協会だ。

「もともと素行面に問題があった伯乃富士や、部屋内イジメで宮城野部屋閉鎖の発端となった北青鵬（すでに引退）、部屋付きで現役時代に兄弟子と殴り合いの醜態を演じた間垣親方（元幕内石浦）を見れば、白鵬が弟子にロクな教育をしてこなかったのは一目瞭然。そんな問題児たちを、おとなしい炎鵬に制御できるのか、協会は不安を抱いているそうです。炎鵬は引退後もしばらくは、部屋付きとして修業となるのではないか」（前出のOB）

宮城野部屋再興は依然、道遠しだ。