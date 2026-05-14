１４日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比９０．５５ポイント（０．３４％）高の２６４７８．９９ポイントと続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１３．５５ポイント（０．１５％）高の８８８９．９３ポイントと５日ぶりに反発した。売買代金は１８１２億３１５０万香港ドルに拡大している（１３日前場は１４０２億３７１０万香港ドル）。

米中首脳会談の期待感が先行する流れ。米中の通商関係が改善すると期待されている。トランプ米大統領は１３日夜に北京入りし、韓正・副主席が出迎えた。中国の習近平・国家主席と１４〜１５日の２日間にわたり会談する予定。トランプ氏は出発前、「さまざまな問題で話し合うが、貿易問題が最優先となるだろう」と語った。米中の関税は休戦状態が維持され、さらに緩和されることが期待されている。ただ、会談の内容を見極めたいとするムードもあり、指数は徐々に上げ幅を縮小した。会談は日本時間午前１１時過ぎに始まり、午後も続く見通し。午後７時ごろ、晩餐会が開かれる。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、新興ＥＶ（電気自動車）メーカーの理想汽車（２０１５／ＨＫ）が６．４％高、中国電子商取引（ＥＣ）最大手の阿里巴巴集団ＨＤ（アリババ・グループ・ホールディング：９９８８／ＨＫ）が５．０％高、中国ニット衣料最大手の申洲国際集団ＨＤ（２３１３／ＨＫ）が３．１％高と上げが目立った。アリババが発表した２６年３月通期決算は１８％減益とさえなかったが、これを嫌気する売りはみられていない。人工知能（ＡＩ）分野などの成長が着目された。

セクター別では、半導体の一角が高い。蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が１１．１％、蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が７．２％、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が５．５％ずつ上昇した。

香港不動産セクターも総じてしっかり。新鴻基地産発展（１６／ＨＫ）が２．７％高、長江実業集団（１１１３／ＨＫ）が２．４％高、恒基兆業地産（１２／ＨＫ）が１．５％高で前場取引を終えた。

半面、非鉄・産金セクターは安い。新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が５．４％、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が４．６％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が２．５％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が１１．５、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が６．７％、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が４．８％ずつ下落した。

本土マーケットは反落。主要指標の上海総合指数は、前日比１．０２％安の４１９９．１９ポイントで取引を終了した。軍需産業が安い。インフラ関連、医薬、不動産、ハイテク、保険・証券、自動車、消費なども売られた。半面、銀行は高い。エネルギーも買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）