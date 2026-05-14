大竹しのぶ、初孫誕生を報告「そんな日がくるなんて」 長男・二千翔さんに子供誕生
俳優の大竹しのぶ（68）が、13日放送のNHK AM『大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”』（後9：05）に出演。長男・二千翔（にちか）さんに子供が生まれたことを報告した。
【写真】幸せそう！さんま、二千翔さんと妻の貴重な3ショット
リスナーから寄せられた「2人目の孫が生まれた」というメールを紹介する中で、大竹は「私もですね、実は…前から言おうかなって思いながらも、私にも生まれたんですよ…って変な言い方（笑）。アハハ（笑）。私は産んでないんだけど、私の息子が結婚して、孫が生まれたんですよ！パチパチパチ！」とコメント。
続けて「ウチの息子にも子供が生まれまして…ということは、私はおばあちゃん？いやだぁ（笑）。そんな日がくるなんて思っていなかったんですけど。子供っていうのは、かわいいなって思いますね。もちろん、それを夫婦で育てていくっていうのが本当に大変なことだったんだなと、自分の子育てを思い出しながら、私も時々お手伝いできることがあれば…って」と声を弾ませた。
2025年6月11日放送の同番組内で、大竹が「さんまさんがテレビ番組で言っていたように、彼女ができたんですね。それを私がラジオで言うのもプライベートなことなので、別に芸能人でもないし、言うのもあれかなと思ったんですけど。なんとその長男がですね、めでたく結婚いたしました！やったー！」とうれしそうに報告。
その後、日本テレビ系恒例バラエティー番組『誰も知らない明石家さんま』内で、二千翔さんの結婚式の様子が伝えられていた。
【写真】幸せそう！さんま、二千翔さんと妻の貴重な3ショット
リスナーから寄せられた「2人目の孫が生まれた」というメールを紹介する中で、大竹は「私もですね、実は…前から言おうかなって思いながらも、私にも生まれたんですよ…って変な言い方（笑）。アハハ（笑）。私は産んでないんだけど、私の息子が結婚して、孫が生まれたんですよ！パチパチパチ！」とコメント。
2025年6月11日放送の同番組内で、大竹が「さんまさんがテレビ番組で言っていたように、彼女ができたんですね。それを私がラジオで言うのもプライベートなことなので、別に芸能人でもないし、言うのもあれかなと思ったんですけど。なんとその長男がですね、めでたく結婚いたしました！やったー！」とうれしそうに報告。
その後、日本テレビ系恒例バラエティー番組『誰も知らない明石家さんま』内で、二千翔さんの結婚式の様子が伝えられていた。