プロボクシング史上初となる3階級での4団体統一王者となっていた、元世界5階級制覇王者テレンス・クロフォード氏（38＝米国）が14日、都内で行われた、金融サービス事業などを手がける「abc株式会社」との合弁会社設立の会見に参加した。

アジア市場での格闘技エンターテインメント事業展開を目指し、若手格闘家の海外派遣や世界的な選手の招致などを行っていく。アスリート支援も行い、“影響力”のある人気格闘家育成なども掲げる。この日、調印式に臨んだクロフォード氏は「abcとジョイント・ベンチャーを始められることを光栄に思う。米国のスター選手たちを日本に連れてきたり、異競技もできるのではないかと期待している。日本市場でたくさんの素晴らしいことができると思っている」と決意表明。同事業のスペシャルアンバサダーとなる格闘家・平本連とも対面し、笑顔を見せた。

クロフォード氏は5月2日に東京ドームで行われた、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）による“世紀の一戦”を現地で観戦。「会場の雰囲気も熱く、凄く良かった。入場からスポーツマンシップ、全てが良くいい試合だった」と絶賛。長く1位に君臨していた自身と同じく、米リング誌選定のパウンド・フォー・パウンド（PFP、全階級を通じての最強ランキング）で1位に返り咲いた“モンスター”には「素晴らしい。それに値する選手だ」と称讃した。

一方で試合中、リングサイドの同氏が「居眠り」する動画がSNSで話題を呼んだ。これには「もちろん時差ぼけはあったが、居眠りはしていない。まばたきしていただけさ」と華麗にかわしていた。