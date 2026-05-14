STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ「KEY TO LIT」の中村嶺亜（29）が14日、都内で、化粧品ブランド「Pureal」TVCM制作記者発表会に登壇した。

美容好きで知られる中村がアンバサダーに就任。高い発信力と誠実なイメージから起用された。会見ではお題に沿ってトークを展開し、CMでも登場する「自分を満たす5分間」というキーワードにちなみ、自身が一番満たされた5分間について問われると、中村は「体感5分映画」と回答した。「僕自身が名前も「れいあ」とある通り、『スター・ウォーズ』の大ファンなんですよ」と自身の名前の由来となった「スター・ウォーズ」愛を発揮。最近は同シリーズのリバイバル上映に行き、過去の3作品を夜から朝までオールナイトで夢中で鑑賞。「その時間が本当にぜいたくというか、自分にとってご褒美すぎる時間でした。だいたい約10時間ほどあったと思うんですけど、もう体感は盛りなしで本当に5分ぐらいに感じました」と満面の笑みを浮かべていた。

中村の出演するCMは、18日から関東地区を皮切りに順次全国各地で放送される。