ロッテは１４日、オリジナルデザインの「マリーンズ ボンボンドロップシール」の予約販売を２２日から開始すると発表した。球団によると、球界でのボンボンドロップシール制作は初めて。ボンボンドロップシールは、２０２４年３月の発売以降、累計販売枚数約２０００万枚を記録。年間５万枚でヒット商品とされるシール市場において、大きな注目を集めている（「ボンボンドロップ」は株式会社クーリアの登録商標）。

今回登場する「マリーンズ ボンボンドロップシール」は「選手ピンバッジ風デザイン」「選手コアラデザイン」「チャンスくんデザイン」の３種類。「選手ピンバッジ風デザイン」は、ＴＥＡＭ２６の選手ピンバッジ風デザインをモチーフに、球団マスコットのマーくん、リーンちゃん、ズーちゃんなど、マリーンズらしさを詰め込んだデザイン。「選手コアラデザイン」は、株式会社ロッテの商品「コアラのマーチ」のキャラクター風にデザインした選手コアラを中心に、球団ロゴやＴＥＡＭ２６ロゴなどを散りばめたデザイン。「チャンスくんデザイン」は、チャンスくんをメインに、マーくん、リーンちゃん、ズーちゃんなどをデザインした、ポップでカラフルなデザインとなった。

「選手ピンバッジ風デザイン」と「選手コアラデザイン」は、球団公式ファンクラブ「ＴＥＡＭ２６」２０２６年度有料会員の入会特典グッズ（有料オプション）として販売する。購入方法など、詳細は球団公式サイトで。