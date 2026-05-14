◆米大リーグ ドジャース４―０ジャイアンツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが１３日（日本時間１４日）、本拠地・ジャイアンツ戦で今季最悪タイ４連敗を止める勝利を挙げた。先発した大谷翔平投手（３１）は、今季最多の１０５球を投げ、７回４安打無失点、８奪三振で３勝目を挙げた。防御率は両リーグトップの０・８２となった。

大谷は初回は２死から四球とディバースの中前安打で２死一、三塁のピンチを迎えたが、２１歳のエルドリッジには１００・６マイル（約１６１・９キロ）を投げ込むなど３球で空振り三振を奪って無失点で切り抜けた。

２回は先頭のアダメスから４球連続スライダー（スイーパー）で空振り三振を奪うなど３者凡退。３回は２死からアラエスに１０球粘られて四球を与えると、２１年以来５年ぶりのボークで２死二塁となったが、ラモスを中飛に抑えた。

３回裏にはエスピナル、ベッツの２者連続弾で２点を先取。４回は圧巻の３者連続三振を奪うと、４回裏にもＴ・ヘルナンデスの適時打などで２点を追加してリードを４点に広げた。大谷が登板した直近３試合はドジャースの得点が０、１、１点だったが、この日は打線の援護に恵まれた。

５回は先頭のチャプマンから三振を奪い、イニングをまたいで４者連続三振。この回も３者凡退で抑えて勝利投手の権利をつかんだ。６回は１死からアラエスに右前安打を浴び、初回以来の安打を許した。それでも２死一塁でディバースから空振り三振を奪うと右手でガッツポーズをつかんでほえた。７回は１死から連打を浴びて一、二塁となって球数も「１０２」となったが続投。ギルバートを中飛に打ち取り、二塁走者が飛び出したため併殺になり切り抜けた。

大谷を援護したい打線は、３回先頭の９番エスピナルが先制アーチを放つと、ベッツが左翼に豪快な３号ソロ。圧巻の２者連続アーチで本拠地は熱狂の渦に包まれた。さらに４回にＴ・ヘルナンデスの適時打、コールの右犠飛も飛び出し、序盤で４点を先取していた。

大谷はこの日、前日にロバーツ監督が明言した通りに打線からは外れ、今季４度目となる投手専念。前回登板の５日（同６日）の敵地・アストロズ戦でも投手に専念して、７回８９球で４安打２失点、８奪三振の好投を見せたが、２敗目（２勝）を喫した。前日１２日（同１３日）の本拠地・ジャイアンツ戦は、「１番・指名打者」でフル出場。２打席目に、１２試合＆５３打席ぶりとなる待望の７号を放つなど、４打数２安打１打点だったが、チームは敗れて４連敗となった。