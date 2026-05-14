ヒカル、交際中「日プ女子」加藤神楽の子どもが“真似”する姿公開「可愛いが渋滞してる」「英才教育ですね」と反響
【モデルプレス＝2026/05/14】YouTuberのヒカルが5月13日、自身のInstagramを更新。交際中の加藤神楽の子どもと遊んでいる様子を公開し、話題となっている。
【写真】ヒカル「真似してるの愛おしい」交際中「日プ」出身美女の子どもと遊ぶ姿
ヒカルは「超サイヤ人」とつづり、動画を公開。両手で握りこぶしを作り「ハァーッ！」と力をためるポーズを作ると、加藤に抱かれた子どもが声をあげ、ヒカルの真似する姿を披露。ヒカルから拍手をされると、嬉しそうに声をあげている。また、テーブルの上に脚を乗せると、すかさずヒカルが脚をおろす姿も収められている。
この投稿には「可愛いが渋滞してる」「めちゃ楽しそう」「微笑ましい姿」「真似してるの愛おしい」「癒し効果抜群」「脚を下ろしてあげるヒカル君さすが」「英才教育ですね」「超サイヤ人になれそう」などとコメントが寄せられている。
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表し、理由については「最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けてちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と説明した。2026年3月に真剣交際をしている20代の新恋人がいることを明かし、4月29日にはお相手がサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤であることを公表した。なお、加藤は2025年7月に自身のInstagramを通じて結婚と同年3月に出産した長男がいることを公表。離婚については発表していないが、ヒカルと出会ったときにはシングルマザーになっていたのこと。（modelpress編集部）
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【写真】ヒカル「真似してるの愛おしい」交際中「日プ」出身美女の子どもと遊ぶ姿
◆ヒカル、加藤神楽の子どもと遊ぶ姿公開
ヒカルは「超サイヤ人」とつづり、動画を公開。両手で握りこぶしを作り「ハァーッ！」と力をためるポーズを作ると、加藤に抱かれた子どもが声をあげ、ヒカルの真似する姿を披露。ヒカルから拍手をされると、嬉しそうに声をあげている。また、テーブルの上に脚を乗せると、すかさずヒカルが脚をおろす姿も収められている。
◆ヒカルの投稿に反響
この投稿には「可愛いが渋滞してる」「めちゃ楽しそう」「微笑ましい姿」「真似してるの愛おしい」「癒し効果抜群」「脚を下ろしてあげるヒカル君さすが」「英才教育ですね」「超サイヤ人になれそう」などとコメントが寄せられている。
◆ヒカル、進撃のノアと離婚・オープンマリッジ公表でも話題に
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表し、理由については「最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けてちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と説明した。2026年3月に真剣交際をしている20代の新恋人がいることを明かし、4月29日にはお相手がサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤であることを公表した。なお、加藤は2025年7月に自身のInstagramを通じて結婚と同年3月に出産した長男がいることを公表。離婚については発表していないが、ヒカルと出会ったときにはシングルマザーになっていたのこと。（modelpress編集部）
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