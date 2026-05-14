

岡山県庁

岡山県では、子育てと仕事の両立が可能な環境を整える取り組みの促進に向け「子育てしやすい職場環境助成金」の申請を2027年2月26日まで受け付けています。（予算額に達し次第終了）

申請できるのは、岡山県に事務所や事業所がある法人または個人事業者です。「おかやま子育て応援宣言企業」に登録している、もしくは応募済みであること、もしくは2026年度中に応募予定であることが条件です。

対象となる項目は「従業員の育児・家事負担の軽減に要する費用」「子育てに優しい職場環境づくりの推進・整備に要する費用」「保育施設等利用支援に要する費用」で、上限を10万円として費用の2分の1を助成します。おかやま子育て応援宣言企業「アドバンス企業」の認定を受けている事業者は上限を20万円とします。

申請を希望する場合は岡山県のホームページから申請書をダウンロードし、下記の宛先に持参または郵送してください。詳しい申請方法なども確認できます。

【持参・郵送先】

〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下2-4-6

岡山県子ども・福祉部子ども未来課 子育てしやすい職場環境助成金担当