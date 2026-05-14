ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴのジュニア内グループ・ＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴの中村嶺亜が１４日、都内で行われた化粧品ブランド「Ｐｕｒｅａｌ（ピュレア）」新ＴＶＣＭ制作記者発表会に出席した。

同ブランドのアンバサダーに就任した中村にとって初の単独ＴＶＣＭ出演となった。「中村嶺亜とピュレアの『ピュレア、れいあ』コンビですてきな化学反応や美容旋風を巻き起こせたら」と意気込んだ。

中村は毎日同ブランドのシートマスクを使用してきたといい、この日も美肌を輝かせていた。「（ＣＭは）めちゃくちゃうれしかった。毎日自分が心がけて使っていた美容アイテムのアンバサダーに起用させていただいたというのは、日頃のスキンケアの努力が報われた。ちょっと運命的なものを感じます。これからも頑張っていこうと励みにもなりました」と語った。

新ＣＭは１８日から放送開始される。「より一層もっと専門的な知識をつけて美容に詳しくなりたいと思いました。そして自分自身の肌にもっと磨きをかけていって、皆さんに中村嶺亜のような肌になりたいと思ってもらえるような美肌を目指して頑張っていきたい」と力を込めた。