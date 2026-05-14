「男子ゴルフ・関西オープン選手権・第１日」（１４日、茨木ＣＣ東Ｃ＝パー７０）

今季でレギュラーツアーから退くことを表明している倉本昌弘（７０）＝フリー＝が、４オーバーで迎えた１３番パー５でイーグル。その後、１打落としてホールアウト。１イーグル、１バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの３オーバー、７３で初日を終えた。

杉原輝雄の持つ最年長予選突破記録、尾崎将司のエージシュート（２度）に挑むと宣言して、今大会を迎えた倉本。

「僕の距離では止めることも難しい」と、固く締まったグリーンもあって、ボギー、ダブルボギーを重ねたが、１３番、５２５ヤードではティーショットをフェアウエーに置き、残り２４２ヤードを４番ウッドでピン左へ。わずかにグリーンを外してカラーに止まったが、「届いてよかった。狙いました」と、真横から７ヤードをアプローチウエッジで見事、チップイン。

このイーグルは自身２０１２年のとおとうみ浜松オープン、第２日の１３番以来１４年ぶりで「久々に出ましたね」と笑顔を見せた。

この日が７０歳２４７日となる倉本。２０１０年の中日クラウンズの第２日、１１番で杉原輝雄が記録した７２歳３２０日に続く、史上２人目の７０歳以上でのイーグル達成という大記録にも鳴った。

パー７０。あと３打、伸ばすことができれば２０１７年、本間ツアーワールドカップ第２日で尾崎将司が記録して以来のエージシュートでもあった。

「ギャラリーもたくさんついてくれて。みんな僕のような年齢で、ふーふー言いながらね」と笑わせつつも、レギュラーツアーで見せられる勇姿も残り少なくなってきただけに「予選通過は無理でも、エージシュートは狙いたいね」と、２日目に向け、意気込みを語った。