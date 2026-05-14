◇ナ・リーグ ドジャース4−0ジャイアンツ（2026年5月13日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発登板。7回4安打無失点8奪三振の力投でチームの連敗を4で止め、今季3勝目を挙げた。

初回は2死から3番・ラモスを四球で歩かせると、次打者・ディバースに中前打を浴び一、三塁のピンチを背負った。それでもエルドリッジを迎えギアチェンジ。1ストライクからの2球目、この日最速となる100・6マイル（約161・9キロ）の直球で追い込むと、最後はスイーパーを低めに沈め、3球で空振り三振に仕留め、本塁を踏ませなかった。

2回は相手打線を3者凡退、3回は2死から安打製造機・アラエスに粘られ四球を与えると、自身のボークで二塁まで進まれたが、ラモスを中飛に打ち取った。

エスピナル、ベッツの一発で2点の援護を受けた直後の4回はディバース、エルドリッジ、アダメスを3者連続三振。5回も先頭・チャプマンを空振り三振に仕留め4者連続三振を記録した。この回も3者凡退に封じ、7奪三振で相手に流れを渡さない投球を続けた。

4点リードの6回は1死からアラエスに右前打を許したが、ラモスを遊邪飛に打ち取ると、4番・ディバースは3球三振。最後は98・1マイル（約157・9キロ）で空振りに仕留めた。7回は1死からアダメス、チャプマンに連打を浴び一、二塁のピンチを背負った。それでも次打者・ギルバートをスイーパーで中飛に打ち取ると、二塁走者・アダメスがアウトカウントを間違えていたのか、三塁に向かって走っていたため戻ることができず、併殺プレーで無失点でしのぎ、右拳を高く突き上げ喜んだ。ベンチに戻ると、ロバーツ監督とグータッチし、笑みを見せた。

今季最多105球を投げ7回無失点で規定投球回にも達し、防御率は試合前の0・97から0・82まで良化。1点台を切っているのは大谷1人だけで堂々のメジャートップに立った。

打線も3回にエスピナル、ベッツの連弾で先制すると、4回にはT・ヘルナンデスの適時打などで2点を追加。5試合ぶりに4点以上を奪って投打が噛み合い、連敗を4で止めた。