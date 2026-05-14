横浜BCが4選手との契約継続を発表…森井健太、須藤昂矢、キング開のガード陣は揃って在籍7年目のシーズンへ

5月14日、横浜ビー・コルセアーズは、森井健太、須藤昂矢、キング開、前野幹太の4選手と2026－27シーズンの選手契約を継続したことを発表した。

今回の発表により、森井と須藤昂矢の2名が、揃って横浜BCで7シーズン目を迎えることとなった。また、ユースチーム出身のキング開も特別指定選手期間を含めると在籍7シーズン目を迎えることとなる。森井は「誇りに思ってもらえるようなチームになれるよう、このチームを引っ張っていきます」と語り、須藤も「再びチャンピオンシップの舞台に立てるよう、全力で戦い抜きたい」と意気込む。キングは「B.PREMIER初年度、覚悟と責任感を持って戦う」と、さらなる飛躍を誓った。

また、昨シーズン特別指定選手として加入し、夏にはウィリアム・ジョーンズカップに臨む日本代表にも選出された前野幹太も残留が決定。「これまで以上に努力し成長できるように頑張ります」と意気込みを綴った。今回の発表に際しての、各選手のコメント全文は以下の通り。

■前野幹太コメント



「来シーズンも横浜ビー・コルセアーズの一員としてプレーできることになり、感謝の気持ちでいっぱいです。チャンピオンシップ出場を目指し、これまで以上に努力し成長できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。GO！B-COR！」

■森井健太コメント



「横浜ビー・コルセアーズの一員として、7シーズン目を迎えられることを嬉しく思います。これまで、楽しい時や嬉しい時だけでなく、辛い時や苦しい時も変わらず応援し続けてくれたビーコルファン・ブースターの皆さんが、ビーコルを応援していて誇りに思ってもらえるようなチームになれるよう、このチームを引っ張っていきます。再び皆さんとチャンピオンシップの舞台で戦えるよう頑張りますので、来シーズンも一緒に戦ってください」

■キング開コメント



「来シーズンも横浜ビー・コルセアーズでプレーさせていただくことになりました。また皆さんと一緒に戦えることを、とても嬉しく思います。B.PREMIER初年度、覚悟と責任感を持って戦い、チームの勝利に貢献できるよう全力で頑張ります。引き続き応援よろしくお願いします！」

■須藤昂矢コメント



「横浜ビー・コルセアーズで7年目のシーズンを迎えられることを嬉しく思います。いつも声援を送ってくださるファン・ブースターの皆さんと、来シーズンも共に戦えることを楽しみにしています。来シーズンに懸ける思いは強いですし、ファン・ブースターの皆さんと再びチャンピオンシップの舞台に立てるよう、全力で戦い抜きたいと思います。来シーズンも応援よろしくお願いします！GO！B-COR！」

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