滋賀レイクスが大庭圭太郎の退団を発表…今シーズンは期限付き移籍でSR渋谷でプレー

5月14日、B1西地区に所属する滋賀レイクスは、大庭圭太郎が契約満了となり、退団することを発表した。なお同選手は2026年6月30日までサンロッカーズ渋谷へ期限付き移籍をしている。今後の去就に関しては、決定次第発表される予定だ。

23歳の大庭は福岡県出身で、173センチ75キロのポイントガード。2023－24シーズンに茨城ロボッツでプロデビューを果たしたのち、翌シーズンから滋賀に加入。今シーズンは滋賀で1試合プレーしたのち、SR渋谷へ期限付きで移籍した。SR渋谷では31試合に出場し、平均1.9得点0.6アシストの成績を残した。

今回の発表に際して、同選手は「今シーズンをもって、滋賀レイクスを退団する事になりました。シーズン初めにサンロッカーズ渋谷へ期限付き移籍をしたことで、今シーズンは滋賀でのプレーは少なかったのですが、皆さんとの出会いは僕にとってかけがえのない時間になりました。滋賀レイクスの関係者の皆さま ファンの皆さま 応援してくださった全ての皆さまに感謝いたします。ありがとうございました」とコメントした。

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