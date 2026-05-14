ニッスイ<1332.T>が後場急伸している。正午ごろに発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高９８００億円（前期比５．２％増）、営業利益４２５億円（同５．１％増）、純利益２９０億円（同５．４％増）を見込むとしており、営業利益で４００億円程度を見込んでいた市場予想を上回ることが好感されている。



水産事業で南米養殖・北米加工を中心に増益を計画するほか、ファイン事業で医薬品原料の販売拡大による増益を見込む。食品事業で国内新工場の費用負担があるものの、水産、ファイン事業でカバーし増益を確保する。



２６年３月期決算は、売上高９３１２億６５００万円（前の期比５．１％増）、営業利益４０４億３０００万円（同２７．２％増）、純利益２７５億１７００万円（同８．４％増）だった。チルド事業に加えて欧米の食品、水産加工・商事が好調だった。



同時に、自社株７１６万４８７５株（消却前発行済み株数の２．２９％）を５月２８日付で消却すると発表した。消却後の発行済み株数は３億５２６万５４０２株となる。



出所：MINKABU PRESS