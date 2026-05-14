小田急電鉄<9007.T>は急伸。１３日取引終了後、２６年３月期の年間配当を従来予想の５０円から５５円に引き上げたうえで、今２７年３月期は更に積み増し６０円を実施すると発表した。取得上限１６００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の４．６０％）、または２００億円とする自社株買いも明らかにしており、株主還元強化の姿勢を評価した買いが集まっている。



あわせて株主優待制度も拡充した。今期から対象となる最低保有株式数の条件を引き下げるほか、長期保有者向けの優待内容を充実させる。



なお、同時に発表した２６年３月期連結決算は、売上高が４１８７億３２００万円（前の期比０．９％減）、純利益が３７３億６８００万円（同２８．１％減）だった。前の期に関係会社株式売却益を計上した反動などがあった。続く２７年３月期の売上高は４６１３億円（前期比１０．２％増）、純利益が３８３億円（同２．５％増）を見込んだ。



出所：MINKABU PRESS