SHINeeが、6thミニアルバム『Atmos』を6月1日にリリースする。

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今作は、タイトル曲「Atmos」をはじめ、多彩なジャンルの全6曲で構成。6月1日18時より、各音楽配信サイトを通じて全曲が配信される予定だ。SHINeeとしては、昨年5月に発表したシングル『Poet | Artist』以来、約1年ぶりの新作となる。

SHINeeは、2023年リリースの8thフルアルバム『HARD』で“新たなSHINeeらしさ”を表現した楽曲を披露していたが、今回のアルバムではSHINeeならではの洗練された感覚的な魅力が際立つ、“最もSHINeeらしい”音楽世界を展開するという。

なお、今作は日本限定特典付き商品でのリリースも予定。予約開始日などの詳細は、後日ファンクラブおよびオフィシャルサイトにて案内される。

なおSHINeeは、約2年ぶりとなる日本でのドーム公演『- The Trilogy I - 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]』の開催も決定している。また、韓国公演については生中継／配信も行われる。

（文＝リアルサウンド編集部）