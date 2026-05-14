NHKが日本代表のW杯全試合を地上波&BSで生中継! 日本テレビはチュニジア戦、フジテレビは決勝T1回戦を放送へ
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向け、NHK、日本テレビ、フジテレビが14日に中継試合を発表した。
NHKは日本代表の全試合を地上波とBSで生中継。初戦のオランダ戦(6/15)と第3戦のスウェーデン戦(6/26)が地上波、第2戦のチュニジア戦(6/21)がBSとなる。また、全104試合を高精細映像のBSP4K(BSプレミアム4K)にて、生中継と録画で放送。グループリーグから決勝までの地上波34試合および大会期間中のハイライト番組は、NHK ONEで同時・見逃し配信される。
日本テレビ系では第2戦のチュニジア戦をはじめとするグループリーグ9試合と、決勝トーナメント6試合の計15試合を生中継。大会前の国内ラストマッチとなるキリンチャレンジカップ2026「日本×アイスランド」(5/31)も日本テレビ系全国ネットで生中継される。
フジテレビ系では、グループリーグ5試合と決勝トーナメント5試合の計10試合を生中継。日本が決勝トーナメントに進出した場合のベスト32(決勝トーナメント1回戦)も含まれている。
以下、放送スケジュール※時間は日本時間
■NHK
▽グループリーグ
6月12日(金)
[総合]午前4時 メキシコ × 南アフリカ(開幕戦)
6月13日(土)
[総合]午前4時 カナダ × ボスニア・ヘルツェゴビナ
6月14日(日)
[総合]午前10時 ハイチ × スコットランド
6月15日(月)
[総合]午前5時 日本 × オランダ
6月16日(火)
[総合]午前1時 スペイン × カーボベルデ
[総合]午前4時 ベルギー × エジプト
6月17日(水)
[総合]午前10時 アルゼンチン × アルジェリア
6月19日(金)
[総合]午前10時 メキシコ × 韓国
6月20日(土)
[総合]午前4時 アメリカ × オーストラリア
[総合]午前9時30分 ブラジル × ハイチ
6月21日(日)
[総合]午前2時 オランダ × スウェーデン
[NHKBS]午後1時 日本 × チュニジア
6月22日(月)
[総合]午前1時 スペイン × サウジアラビア
6月23日(火)
[総合]午前9時 ノルウェー × セネガル
6月24日(水)
[総合]午前2時 ポルトガル × ウズベキスタン
6月25日(木)
[総合]午前4時 スイス × カナダ
[総合]午前10時 チェコ × メキシコ
6月26日(金)
[総合]午前8時 日本 × スウェーデン
6月27日(土)
[総合]午前4時 ノルウェー × フランス
6月28日(日)
[総合]午前11時 ヨルダン × アルゼンチン
▽決勝トーナメント
・日本代表の試合を全て生中継(1回戦はBS、2回戦以降は地上波)
・地上波で生中継する15試合は、1回戦8試合、2回戦3試合、準々決勝と準決勝の各1試合、3位決定戦、決勝
■日本テレビ
▽グループリーグ
※M○の記載はマッチナンバー
6月14日(日)12:40〜15:30 M6 オーストラリア × トルコ
6月15日(月)10:40〜13:55 M12 スウェーデン × チュニジア
6月19日(金)00:40〜03:15 M25 チェコ × 南アフリカ ※18日(木)深夜
6月21日(日)04:40〜07:30 M33 ドイツ × コートジボワール
6月21日(日)10:25〜16:00 M36 日本 × チュニジア
6月24日(水)10:40〜13:30 M48 コロンビア × コンゴ民主共和国
6月26日(金)10:40〜13:55 M59 トルコ × アメリカ
6月27日(土)08:40〜11:30 M66 ウルグアイ × スペイン
6月27日(土) 11:40〜14:30 M64 ニュージーランド × ベルギー
▽決勝トーナメント
7月1日(水)01:39〜04:30 ラウンド32 M78 E組2位 × I組2位
7月3日(金)07:40〜10:25 ラウンド32 M83 K組2位 × L組2位
7月4日(土)06:40〜09:25 ラウンド32 M86 J組1位 × H組2位
7月5日(日)05:40〜08:15 ラウンド16 M89 M74勝者 × M77勝者 ※進出チーム次第で変更可能性あり
7月7日(火)03:40〜06:15 ラウンド16 M93 M83勝者 × M84勝者
7月15日(水)03:40〜06:15 M101 準決勝 or 7月16日(木)03:40〜06:15 M102 準決勝
■フジテレビ
▽グループリーグ
6月17日(水)
午前3時 フランス × セネガル
6月18日(木)
午前1時 ポルトガル × コンゴ民主共和国
6月20日(土)
午前6時 スコットランド × モロッコ
6月24日(水)
午前7時20分 パナマ × クロアチア
6月28日(日)
午前7時30分 コロンビア × ポルトガル
▽決勝トーナメント
日本代表が決勝トーナメントに進出した場合のベスト32(決勝トーナメント1回戦)を含む
計5試合を放送予定
NHKは日本代表の全試合を地上波とBSで生中継。初戦のオランダ戦(6/15)と第3戦のスウェーデン戦(6/26)が地上波、第2戦のチュニジア戦(6/21)がBSとなる。また、全104試合を高精細映像のBSP4K(BSプレミアム4K)にて、生中継と録画で放送。グループリーグから決勝までの地上波34試合および大会期間中のハイライト番組は、NHK ONEで同時・見逃し配信される。
フジテレビ系では、グループリーグ5試合と決勝トーナメント5試合の計10試合を生中継。日本が決勝トーナメントに進出した場合のベスト32(決勝トーナメント1回戦)も含まれている。
以下、放送スケジュール※時間は日本時間
■NHK
▽グループリーグ
6月12日(金)
[総合]午前4時 メキシコ × 南アフリカ(開幕戦)
6月13日(土)
[総合]午前4時 カナダ × ボスニア・ヘルツェゴビナ
6月14日(日)
[総合]午前10時 ハイチ × スコットランド
6月15日(月)
[総合]午前5時 日本 × オランダ
6月16日(火)
[総合]午前1時 スペイン × カーボベルデ
[総合]午前4時 ベルギー × エジプト
6月17日(水)
[総合]午前10時 アルゼンチン × アルジェリア
6月19日(金)
[総合]午前10時 メキシコ × 韓国
6月20日(土)
[総合]午前4時 アメリカ × オーストラリア
[総合]午前9時30分 ブラジル × ハイチ
6月21日(日)
[総合]午前2時 オランダ × スウェーデン
[NHKBS]午後1時 日本 × チュニジア
6月22日(月)
[総合]午前1時 スペイン × サウジアラビア
6月23日(火)
[総合]午前9時 ノルウェー × セネガル
6月24日(水)
[総合]午前2時 ポルトガル × ウズベキスタン
6月25日(木)
[総合]午前4時 スイス × カナダ
[総合]午前10時 チェコ × メキシコ
6月26日(金)
[総合]午前8時 日本 × スウェーデン
6月27日(土)
[総合]午前4時 ノルウェー × フランス
6月28日(日)
[総合]午前11時 ヨルダン × アルゼンチン
▽決勝トーナメント
・日本代表の試合を全て生中継(1回戦はBS、2回戦以降は地上波)
・地上波で生中継する15試合は、1回戦8試合、2回戦3試合、準々決勝と準決勝の各1試合、3位決定戦、決勝
■日本テレビ
▽グループリーグ
※M○の記載はマッチナンバー
6月14日(日)12:40〜15:30 M6 オーストラリア × トルコ
6月15日(月)10:40〜13:55 M12 スウェーデン × チュニジア
6月19日(金)00:40〜03:15 M25 チェコ × 南アフリカ ※18日(木)深夜
6月21日(日)04:40〜07:30 M33 ドイツ × コートジボワール
6月21日(日)10:25〜16:00 M36 日本 × チュニジア
6月24日(水)10:40〜13:30 M48 コロンビア × コンゴ民主共和国
6月26日(金)10:40〜13:55 M59 トルコ × アメリカ
6月27日(土)08:40〜11:30 M66 ウルグアイ × スペイン
6月27日(土) 11:40〜14:30 M64 ニュージーランド × ベルギー
▽決勝トーナメント
7月1日(水)01:39〜04:30 ラウンド32 M78 E組2位 × I組2位
7月3日(金)07:40〜10:25 ラウンド32 M83 K組2位 × L組2位
7月4日(土)06:40〜09:25 ラウンド32 M86 J組1位 × H組2位
7月5日(日)05:40〜08:15 ラウンド16 M89 M74勝者 × M77勝者 ※進出チーム次第で変更可能性あり
7月7日(火)03:40〜06:15 ラウンド16 M93 M83勝者 × M84勝者
7月15日(水)03:40〜06:15 M101 準決勝 or 7月16日(木)03:40〜06:15 M102 準決勝
■フジテレビ
▽グループリーグ
6月17日(水)
午前3時 フランス × セネガル
6月18日(木)
午前1時 ポルトガル × コンゴ民主共和国
6月20日(土)
午前6時 スコットランド × モロッコ
6月24日(水)
午前7時20分 パナマ × クロアチア
6月28日(日)
午前7時30分 コロンビア × ポルトガル
▽決勝トーナメント
日本代表が決勝トーナメントに進出した場合のベスト32(決勝トーナメント1回戦)を含む
計5試合を放送予定