　2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向け、NHK、日本テレビ、フジテレビが14日に中継試合を発表した。

　NHKは日本代表の全試合を地上波とBSで生中継。初戦のオランダ戦(6/15)と第3戦のスウェーデン戦(6/26)が地上波、第2戦のチュニジア戦(6/21)がBSとなる。また、全104試合を高精細映像のBSP4K(BSプレミアム4K)にて、生中継と録画で放送。グループリーグから決勝までの地上波34試合および大会期間中のハイライト番組は、NHK ONEで同時・見逃し配信される。

　日本テレビ系では第2戦のチュニジア戦をはじめとするグループリーグ9試合と、決勝トーナメント6試合の計15試合を生中継。大会前の国内ラストマッチとなるキリンチャレンジカップ2026「日本×アイスランド」(5/31)も日本テレビ系全国ネットで生中継される。

　フジテレビ系では、グループリーグ5試合と決勝トーナメント5試合の計10試合を生中継。日本が決勝トーナメントに進出した場合のベスト32(決勝トーナメント1回戦)も含まれている。

以下、放送スケジュール※時間は日本時間

■NHK

▽グループリーグ

6月12日(金)

[総合]午前4時　メキシコ × 南アフリカ(開幕戦)

6月13日(土)

[総合]午前4時　カナダ × ボスニア・ヘルツェゴビナ

6月14日(日)

[総合]午前10時　ハイチ × スコットランド

6月15日(月)

[総合]午前5時　日本 × オランダ

6月16日(火)

[総合]午前1時　スペイン × カーボベルデ

[総合]午前4時　ベルギー × エジプト

6月17日(水)

[総合]午前10時　アルゼンチン × アルジェリア

6月19日(金)

[総合]午前10時　メキシコ × 韓国

6月20日(土)

[総合]午前4時　アメリカ × オーストラリア

[総合]午前9時30分　ブラジル × ハイチ

6月21日(日)

[総合]午前2時　オランダ × スウェーデン

[NHKBS]午後1時　日本 × チュニジア

6月22日(月)

[総合]午前1時　スペイン × サウジアラビア

6月23日(火)

[総合]午前9時　ノルウェー × セネガル

6月24日(水)

[総合]午前2時　ポルトガル × ウズベキスタン

6月25日(木)

[総合]午前4時　スイス × カナダ

[総合]午前10時　チェコ × メキシコ

6月26日(金)

[総合]午前8時　日本 × スウェーデン

6月27日(土)

[総合]午前4時　ノルウェー × フランス

6月28日(日)

[総合]午前11時　ヨルダン × アルゼンチン

▽決勝トーナメント

・日本代表の試合を全て生中継(1回戦はBS、2回戦以降は地上波)

・地上波で生中継する15試合は、1回戦8試合、2回戦3試合、準々決勝と準決勝の各1試合、3位決定戦、決勝

■日本テレビ

▽グループリーグ

※M○の記載はマッチナンバー

6月14日(日)12:40〜15:30 M6 オーストラリア × トルコ

6月15日(月)10:40〜13:55 M12 スウェーデン × チュニジア

6月19日(金)00:40〜03:15 M25 チェコ × 南アフリカ ※18日(木)深夜

6月21日(日)04:40〜07:30 M33 ドイツ × コートジボワール

6月21日(日)10:25〜16:00 M36 日本 × チュニジア

6月24日(水)10:40〜13:30 M48 コロンビア × コンゴ民主共和国

6月26日(金)10:40〜13:55 M59 トルコ × アメリカ

6月27日(土)08:40〜11:30 M66 ウルグアイ × スペイン

6月27日(土) 11:40〜14:30 M64 ニュージーランド × ベルギー

▽決勝トーナメント

7月1日(水)01:39〜04:30 ラウンド32 M78 E組2位 × I組2位

7月3日(金)07:40〜10:25 ラウンド32 M83 K組2位 × L組2位

7月4日(土)06:40〜09:25 ラウンド32 M86 J組1位 × H組2位

7月5日(日)05:40〜08:15 ラウンド16 M89 M74勝者 × M77勝者 ※進出チーム次第で変更可能性あり

7月7日(火)03:40〜06:15 ラウンド16 M93 M83勝者 × M84勝者

7月15日(水)03:40〜06:15 M101 準決勝 or 7月16日(木)03:40〜06:15 M102 準決勝

■フジテレビ

▽グループリーグ

6月17日(水)

午前3時　フランス × セネガル

6月18日(木)

午前1時　ポルトガル × コンゴ民主共和国

6月20日(土)

午前6時　スコットランド × モロッコ

6月24日(水)

午前7時20分　パナマ × クロアチア

6月28日(日)

午前7時30分　コロンビア × ポルトガル

▽決勝トーナメント

日本代表が決勝トーナメントに進出した場合のベスト32(決勝トーナメント1回戦)を含む

計5試合を放送予定