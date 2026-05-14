山形市に住む３０代の女性がおよそ１８８万円をだまし取られる特殊詐欺被害にあいました。被害はＳＮＳに表示された広告がきっかけになっていました。

警察によりますと、今年２月下旬、山形市に住む３０代の女性は、ＳＮＳに「支援金１００万円」などと表示された広告から、チャットアプリのアカウント「支援者紹介案内所」を登録しました。

その後女性は、そのアカウントを通じて知り合った「マサト」と名乗る相手と、日常生活に関するやり取りを続けるうちに親近感を抱いたということです。

■「電子マネーを購入して番号を教えてほしい」

こうしたなか女性は「マサト」からチャットアプリのアカウント「入金サポーターＦＡＳＴ☆」を紹介され、「支援金１００万円を送るため、手数料として５０００円分の電子マネーを購入して番号を教えてほしい」などと要求されました。

女性はコンビニで電子マネーを購入し番号を教えましたが、その後も要求が続き、複数回にわたり電子マネーを購入しました。

その後さらに「手続きが長引いて支援金が５００万円に増えた」と言われ、新たに同チャットアプリの「高額振込担当髙坂」というアカウントに、同じ名目で複数回電子マネーの番号を教えたということです。

しかし支援金が払われることはなく、女性が親族に相談したことで被害が明らかになりました。

被害は今年２月下旬から４月中旬まで続き、合わせておよそ１８８万円をだまし取られたということです。

警察では、ＳＮＳ上で親しくなっても会ったことのない人から金銭を要求されたら、家族や警察にすぐに相談するよう注意を呼び掛けています。