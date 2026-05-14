LE SSERAFIM、5人の絆が深まるシスターフッドを描く！最新アルバムのPEONY ROOM ver.写真＆映像公開

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LE SSERAFIMが、2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1の3つ目のコンセプト「PEONY ROOM」バージョンの写真と映像を公開。今回は、5人のメンバーの絆の深まったシスターフッドを盛り込んだコンセプトで、グローバルファンに感動を与えている。

■まるで実際の姉妹のような強い絆を感じさせる映像

「PEONY ROOM」は、5人のメンバーがそれぞれの幼少期の思い出の中へ互いに招き、懐かしい記憶を共有するというコンセプトだ。実際にメンバーが語った幼少期の姿をコンテンツに反映。異なる環境で育ったメンバーたちが、LE SSERAFIMというグループに集まり、家族以上の関係を築いたことを表現している。

今回公開された映像は、レトロな雰囲気が漂うデジタルビデオカメラで撮影。5人のメンバーは、互いの手にマニキュアを塗り、髪を結び合いながら和やかな雰囲気を披露している。特に、布団をかけて並んで横たわっているシーンでは、まるで実際の姉妹のような強い絆を感じさせる。

グループ写真の中のLE SSERAFIMは、4月24日にリリースされたリードシングル「CELEBRATION」の楽曲タイトルが入ったケーキを中心に、仲良く集まっており、恐怖心を知ったものの、それでも前に進む力を得た瞬間と、その旅路を共にしたメンバーたちに出会えたことを祝う意味が込められている。フィルムカメラ特有の温かい色合いと5人のメンバーの明るい笑顔からは、和やかな雰囲気も。ソロ写真では、メンバーそれぞれの幼少期の雰囲気がより鮮明に盛り込まれており、様々な人形や、色紙で折った指輪、カラフルなステッカーなどを活用して、子供の頃の思い出を呼び起こしている。

LE SSERAFIMのニューアルバム『PUREFLOW』 pt.1は、5月22日13時にリリースされる。本作は、デビュー当初、「恐れがないから強い （FEARLESS）」と信じていた5人のメンバーが、恐怖を知り、そこから経験した変化と成長を経て「恐れを知っているからこそ、より強くなれた」というメッセージを通して、LE SSERAFIMの新章「FEARLESS 2.0」の始まりを告げるアルバムだ。5人のメンバーは、より深まった絆と連帯をもとに、恐怖心を回避せずに正面突破し、さらに強固な姿を見せる。

4月24日にリリースされたリードシングル「CELEBRATION」とタイトル曲「BOOMPALA」を含め、全11曲を収録。先立ってLE SSERAFIMは、5月15日にコンパクト盤のアルバムに関する情報を公開し、5月18日からはプレビューやハイライトメドレーなど音楽に関するヒントが順次公開予定だ。古典小説『フランケンシュタイン』を再解釈したストーリーや、5人のメンバーの絆が際立つコンテンツで、新しいアルバムへの関心を高めている。

LE SSERAFIMは、7月の仁川公演を皮切りに、日本・アジア・米国・欧州など世界23都市32公演を巡る2度目のワールドツアー『2026 LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’』を開催する。また、6月6日、7日に韓国・ソウルのオリンピック公園 （KSPO DOME、88芝生広場）で開催される『2026 Weverse Con Festival』への出演も決定しており、世界中を席巻するLE SSERAFIMの今後の活動に大きな関心が寄せられている。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

■リリース情報

2026.06.01 ON SALE

ALBUM『PUREFLOW』pt.1

韓国発売日：5月22日

■関連リンク

BOOMPALA Pavilion

boompala.com

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp/

■【画像】「PEONY ROOM」バージョンのソロカット