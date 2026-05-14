向井康二＆宮舘涼太が細身シルエットのブラックコーデを披露し「スタイルの良さが一目瞭然」の声！宮舘の短髪×前髪ありにも「ビジュよすぎる」「破壊力えぐい」と反響殺到
【写真＆動画】向井康二＆宮舘涼太「BANG!!」ダンス／「BANG!!」MVオフショット／メンバー9人のリレーダンス
Snow Manの公式TikTokが更新され、向井康二と宮舘涼太による「BANG!!」のダンス動画が公開された。
■向井康二＆宮舘涼太、「BANG!!」でキレのあるダンス披露
公開されたのは、「BANG!!」のサビダンス。向井と宮舘は息の合ったダンスを披露しており、ラストには向井が宮舘の背後から肩に腕を回すように寄り添い、クールな決めポーズも見せている。
向井は、透け感のあるブラックシャツをベースにしたスタイリング。ウエストマークし、細身パンツを合わせ、すらりとした脚の長さがより引き立つ装いだ。
一方の宮舘は、リボンタイブラウスとレザージャケットにサイドのデザインが印象的なパンツを合わせた。シャープなシルエットが持ち味のスタイルの良さを引き立てている。
ふたりとも全身をダークトーンで統一しながら、それぞれ異なる素材感やディテールで個性を見せており、ダンスのキレはもちろん、洗練されたコーデにも視線が集まっている。
SNSでは「康二がどんどん美人になっていく」「スタイルの良さが一目瞭然」「腰の位置が高いんよ」「短髪の舘様ビジュよすぎる」「ふたりとも脚長い」「舘様の前髪ありの破壊力えぐい」といった声が寄せられている。
■Snow Man「BANG!!」MVオフショット
■「BANG!!」メンバー9人のリレーダンス
Snow Man
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