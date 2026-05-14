プロ野球・DeNAは14日、ソフトバンクからトレードで加入した尾形崇斗投手と、井上朋也選手の入団会見を行いました。

以前から積極補強の意向を示していた木村洋太代表取締役社長兼チーム統括本部長は、「2人に決めた理由は、今年優勝するチームを作るため。そしてその先も強いチームを作るため。尾形選手はものすごいスピードの球を投げる。井上選手はものすごい打球を放つ。非常にワクワクする2人が加入してくれた」と、新加入選手への期待を語りました。

背番号『36』に決まった尾形投手は、「ベイスターズのテクノロジーだとか、データの使い方はすごく興味があった。自分自身データを使いながら野球をすることが好き。チームにうまくフィットできるように頑張っていきたい」と、先発ローテーションの一角を担う覚悟を話しました。

さらに背番号『40』を背負う井上選手は、「走攻守どれも一軍レベルでやっていけるようになりたい。一番の長所はバッティングだと思う。バッティングでチームの優勝に貢献できるように頑張っていきたい」と意気込みました。