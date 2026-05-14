◆米大リーグ ブルージェイズ５X―３レイズ＝延長１０回＝（１３日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手は０―１で迎えた８回無死満塁で左翼に同点犠飛、１―３で迎えた延長１０回１死一、二塁では四球を選んでバーショの劇的サヨナラ満塁弾を呼び込んだ。岡本は第１打席で四球で出塁。渡米後最長としている連続試合出塁を１５に更新するなど、３打数無安打１打点１得点２四球。打率は２割３分９厘となった。ブ軍は対レ軍５連敗だったがスイープを阻止。今季の延長戦は３勝３敗となった。

２点を追う延長１０回１死一、二塁。レイズ６番手ブルックスの６球目、低めスライダーを見極めた岡本が望みを繋いだ。全ての塁が埋まると続くバーショが、左翼へ劇的満塁サヨナラ弾。４万１１９人を集めた本拠地が熱狂する中、岡本はナインと共に歓喜の輪をつくると、ヒーローをホームで迎え入れた。

「勝ったことがまず、すごくうれしかったです。連敗していたので、ああいう劇的な形で止まって良かった」と３連敗で止まった勝利に笑顔の岡本。安打はなくても、随所で存在感を示した試合でもあった。

０―１で迎えた８回無死満塁では、堅実さが光った。打球速度１０４マイルの強い当たりは惜しくも左翼手の正面だったが、三塁走者が同点のホームに生還するには、飛距離十分。これが、メジャー初犠飛。今季９度目の満塁機では５打点目となった。第１打席は、３球目にＡＢＳで判定が覆ってカウントを不利にするも、最後は低めのスイーパーを見極め、四球で出塁。４月２８日から続く渡米後最長の連続試合出塁を「１５」に更新した。

「もちろん毎日（安打を）打ちたい気持ちはありますけど、打てる時、打てない時はあると思いますし、出塁できていることはプラスにとらえてやっていきたい。日々自分のパフォーマンスが最低限でも出せるように、その日のベストを出せるようにやっている」と語る。

この日は守備でも、４回シンプソンの三塁線への強烈な当たりのゴロに横っ飛び。素早く体勢を立て直して一塁送球、メジャー屈指の俊足シンプソンをアウトにした。実況アナは「単なる好プレーではなく、抜ければ長打となる当たりを止めた重要なプレーです」と絶賛。俊足左打ちのシンプソンの打席は、２ストライクまでは内野の芝部分まで極端に前進。周到な備えあればこその美技だった。９回にはファウルボールを追いかけ、三塁側ネットに突っ込むハッスルプレーもみせた。５連敗のレイズから待望の今季初勝利をもぎとった背景には、地味ながらセンスが光る岡本の貢献があった。