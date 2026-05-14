◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ジャイアンツ戦で３勝目を狙って先発登板し、７回４安打無失点、８奪三振の快投を見せた。３勝目の権利をつかんで規定投球回に到達し、防御率はこの時点で０・８２となった。

圧倒的な投球を見せた一方、大谷の足元への注目度が急上昇。スパイクのシュータン部分に、愛犬デコピンが描かれていたのだ。“発見した”ファンはＳＮＳで「あ、デコピン！ こっそり隠れてた」「靴紐直してる姿映ってて、靴にデコピンが見えたー」「シューズにデコピンちゃんが居るの気が付かなかった」「隠れデコピンかわいいね」などと、マウンドでご主人様と共闘するデコピンの愛らしい姿に目を奪われていた。

昨年は５月１４日にインスタグラムでデコピンの２歳の誕生日を祝福する投稿を行っており、「そろそろ誕生日じゃない？ 」「デコピン今日お誕生日かな？」となどの声も相次いだ。