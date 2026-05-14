

岡山県庁

岡山県は県産品の海外展開を目指し、消費者ニーズや商品評価を把握するため、フランス・パリでのテスト販売や現地バイヤーへの商品提案を行います。またフランスおよびアジア圏のバイヤーへのアンケート調査も実施します。5月29日の午後5時まで、この取り組みに参加する事業者を募集しています。

対象となるのは「岡山県産の原材料を使っている」もしくは「最終加工地が岡山県である」加工食品、雑貨、衣料品、工芸品を生産する事業者です。

主な取り組みの内容は以下の通りで、いずれも渡航の必要はありません。



(1)フランス・パリでのテストマーケティング 10社程度

①現地小売店でのテスト販売、現地消費者のニーズ調査

②現地バイヤーとの商談会または品評会

③商品のフィードバック



(2)フランスおよびアジア圏バイヤーへのアンケート調査 20社程度

①現地バイヤーへのアンケート調査

②商品のフィードバック



(2)は(1)の選考に漏れた事業者を優先します。

参加費は無料ですが、商品の代金や国内倉庫までの輸送にかかる経費は応募者の負担となります。

専用のエントリーフォームから参加申し込みができます。