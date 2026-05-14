OWV佐野文哉、Xで“20万超バズ” “処方薬の宛名”にツッコミ殺到「ツイッターがうますぎる」「強ち間違いではない」
4人組ダンスボーカルグループ・OWVのメンバー・佐野文哉が12日、自身のXを更新。投稿が「24万いいね」（14日午後1時時点）を獲得する反響となっている。
【写真あり】ユーモアセンスが爆発！佐野文哉の処方薬の袋
佐野は「人として行ったのに薬として帰ってきた」とつづり、処方薬の袋の写真を公開。本来は名前が書かれるところに「抗生物質」の印が押され、「抗生物質様」になってしまっている。
この投稿には、体調を心配する声のほか、「次回の『働く細胞』にメインキャストとしてぜひ」「SNSやってないで早く細菌やっつけてこい」「めっちゃ人の役に立つ薬やん」「ツイッターがうますぎる」「強すぎる」「推しが特効薬（物理）」「文哉はうちらの薬だから強ち間違いではない」といった声が寄せられ、ユーモアあふれるコメント欄になっている。
【写真あり】ユーモアセンスが爆発！佐野文哉の処方薬の袋
佐野は「人として行ったのに薬として帰ってきた」とつづり、処方薬の袋の写真を公開。本来は名前が書かれるところに「抗生物質」の印が押され、「抗生物質様」になってしまっている。
この投稿には、体調を心配する声のほか、「次回の『働く細胞』にメインキャストとしてぜひ」「SNSやってないで早く細菌やっつけてこい」「めっちゃ人の役に立つ薬やん」「ツイッターがうますぎる」「強すぎる」「推しが特効薬（物理）」「文哉はうちらの薬だから強ち間違いではない」といった声が寄せられ、ユーモアあふれるコメント欄になっている。