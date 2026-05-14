俳優の中村倫也（39）が14日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。大好きな芸人について語った。

MCの「ハライチ」澤部佑から「『バナナマン』さんはずっと？」と話題を振られた中村。「僕が10代…21歳、それこそムロさんに教えてもらった。“コント見たことある？『バナナマン』の”って貸してくれたのが、傑作選ライブ3本あるうちの1本貸してくださって、衝撃を受けて。なんじゃこりゃと思って」と語りだした。

「そこからお金なかったですけど月1本DVD買って、ずっとコントを文字起こしして。（コントを）分解したくて」と話し「僕、笑いが1番上だと思ってるんですよ。感動とかじゃなくて、笑いが1番難しくて1番上の感情だって。それを、どうしてこの人たちってこんなおもしろいのかを知りたくて」と説明。「ハライチ」岩井勇気から「分解できた？」と聞かれると「できなかったです。この2人だからだってなりました」とぶっちゃけて笑いを誘った。

「こうして、お仕事一緒にできるようになって設楽（統）さんはたまに美味しいご飯連れてってくれるようになって、日村（勇紀）さんは一緒に童心に帰って遊ぶような、ゴルフやったりゲームしたり、ベランダでビニールプールしたり」と振り返った。