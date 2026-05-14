子どもが市販品を「お母さんが作った餃子」「ママのカレー」と信じて疑わない姿を描いた漫画が、まさかの結末。

【映像】子どもの純粋な勘違いに母は冷静ツッコミ

投稿したのは、月光もりあ@漫画さん(@_moria_moria_)。「子どもが『お母さんの手作り』と信じているものが、実は市販品だった」というテーマで、親にとっては少し気まずい内容の漫画をXに投稿した。

学校のお誕生日会のステージ上で、子どもが「わたしが1番好きな食べ物は、おかあさんがつくったぎょうざです」と発表。しかし、それは手作りではなく冷凍食品のぎょうざだという。また、家庭にて子どもが満面の笑みで「やっぱりママのカレーが1番美味しい」と母親に伝える。しかし、実はそれも手作りではなく、レトルト食品である事に、母親は心の中で「それポケモンカレーね」と冷静にツッコミを入れている様子が描かれている。(※前者は投稿主のもとに寄せられた体験談。後者は投稿主の家庭での実際の体験談)

ステージ上で宣言！ 親だけが冷や汗をかく“純粋すぎる公開処刑”

漫画を見た人からは「わたし納豆ご飯って言われました（笑）」「娘の好物はピザの耳と海ブドウ」「焼くことも立派な料理や」「お母さんに出してもらったことに価値がある」などの声が寄せられ、投稿には約3.4万件の“いいね”が押される反響となっている（※数字は5月13日14時のデータ）。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿主を取材。「我が家は特にショックとかはなく、手作りと勘違いしていて面白いな〜と思いました。どの家庭も簡単に出せる物が好まれているなと感じました」と話している。（『わたしとニュース』より）