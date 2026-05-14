◇男子ゴルフツアー 関西オープン第1日（2026年5月14日 茨木カンツリー倶楽部東コース 6734ヤード パー70）

夏を感じさせるコースで、レジェンドが最高の輝きを放った。4オーバーで迎えた13番ロング。倉本昌弘（70＝フリー）は、第2打を4Wでピン真横6メートルのカラーにつけた。「パターにしようか迷ったけど…」手にしたのはアプローチ。カップに沈む乾いた音が、自身14年ぶりのイーグルを告げた。

「久々に（イーグルが）出たね。距離が届いてたんでね」

70代プレーヤーのイーグルは、2010年の中日クラウンズで、杉原輝雄が72歳でマークして以来2人目。この時点で2オーバーとなり、エージシュートも視界に入ったものの、17番のボギーが響いて、3打及ばず、73で初日をホールアウトした。

「今日はいい所も、悪い所もあったけど、9番のダボがもったいないね」

レギュラーツアーの出場は今大会と、「KBCオーガスタゴルフトーナメント」（8月）を最後にすることを表明。「まあ、昨年も辞めると言って、（今回が関西ゴルフ連盟の）100周年だから出てるけどね」と冗談めかしながら、真剣に勝負としてトーナメントに臨むのはラストイヤーとなる。

「ホントにピンの位置がシビアで、グリーンに止めるのがやっと。でも、明日はエージシュートを狙いたいね」

ツアー30勝の伝説が静かに闘志を燃やした。