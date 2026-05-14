お風呂に入るまでダラダラしてしまう葛藤を描いた1コマ漫画が、まさかの結末。

【映像】入浴前後の葛藤を描いた漫画が話題

投稿したのは、漫画・イラストを描いているジョセフィーナゆきさん（@josefina_yuki_8）。お風呂に入るまでにダラダラしてしまい、「もっと早く入ればよかった」と入浴中に毎回後悔するという“お風呂あるある”を描いた漫画をXに投稿した。

「入る前も、出た後も面倒…」お風呂へのさらなるハードル!?

投稿を見た人からは「入らなきゃよかったなんて後悔したことは一度もないんだよなあ」「ダラダラ長風呂して『もっと早く出ればよかった』と思うまでがセット」「でもここから髪洗ったり髪拭いたりが面倒なんだよな〜」「風呂から出ようとしたら寒くてダルくなる…」などの声が寄せられ、投稿には約3万件の“いいね”が押される反響となっている（※数字は5月13日14時のデータ）。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿主を取材。投稿の経緯について「就寝時間が短くなってしまう日が続き、早くお風呂に入って寝なくては…と思いつつもSNSや動画を観てしまい、漫画やイラストを描く集中力がなくなっていたので、自分を奮い立たせるためにもこのひとコマを描いて投稿しました」と明かした。

お風呂後が面倒という声については「とってもわかります。入浴後のスキンケアやお風呂掃除もあるので、入る前からちょっとめんどくさいなぁ…と思ってしまいます」と話している。(『わたしとニュース』より)