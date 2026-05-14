「山本ファミリーが増えたのよ」極楽とんぼ・山本圭壱、第2子誕生を報告！ 幸せあふれる家族ショットに祝福の声
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さんは5月13日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの西野未姫さんとの間に第2子が誕生したことを報告し、家族4人の写真を公開しました。
【写真】幸せあふれる家族ショット
コメントでは「息子くんも可愛い 山本ファミリー大好き」「ケイちょんパパさん 育児助け合いながら頑張って下さい」「4人の益々のご発展を応援いたします」「弟君の名前が楽しみ」「けいちょんに似てる」「野球ができるね」「これから賑やかになりますね」など、さまざまな声が寄せられました。
ファンからは「おめでとうみーちゃん！がんばったね」「4人のお写真見て泣けてきました」「自分のことかのように嬉しいです」など、温かい声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)
【写真】幸せあふれる家族ショット
「野球ができるね」山本さんは「第二子誕生よーーー！みなさん引き続きよろしくねー 山本ファミリーが増えたのよ」とつづり、6枚の写真を公開。1〜3枚目には、山本さんと西野さん、長女、そして赤ちゃんの家族ショットが収められています。4枚目では西野さんが生まれたばかりの赤ちゃんを抱いてほほ笑む姿を披露。5枚目は病室で寄り添う山本さんと西野さんの自撮りショット、6枚目は山本さんが長女を抱きながら赤ちゃんを見せる様子が写されており、幸せいっぱいの空気感が伝わってきます。
妻・西野さんも出産報告同日、西野さんも自身のInstagramを更新し、第2子の出産を報告。「5月8日に第二子を無事出産しました！ 元気な男の子です」とつづり、2枚の写真を公開しました。1枚目では、山本さん、長女、赤ちゃんとの家族ショットを披露。2枚目では、西野さんが長女と赤ちゃんを抱き締める姿が収められています。
ファンからは「おめでとうみーちゃん！がんばったね」「4人のお写真見て泣けてきました」「自分のことかのように嬉しいです」など、温かい声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)