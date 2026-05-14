【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

ウッディジョーは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、5月15日より発売予定の木製キット「ミニ天守シリーズ 1/300姫路城」、「ヨーロッパの街並みシリーズ イタリア ヴェネツィア」を展示している。

「ミニ天守シリーズ 1/300姫路城」は姫路城の外観を木製キットで再現され、天守閣や石垣模様も再現され、密度のある造形となっている。

「ヨーロッパの街並みシリーズ イタリア ヴェネツィア」はイタリア・ヴェネツィアの街並みが再現され、街中を縫うように運河が巡り、建物は水辺に寄り添うように建ち並びます。石造りの外壁にアーチ窓やバルコニーが連なる独特の建築様式などが木製キットで表現されている。

壁やレリーフまで緻密に造形され、見ごたえある外観となっている。

【ミニ天守シリーズ 1/300姫路城】【ヨーロッパの街並みシリーズ イタリア ヴェネツィア】