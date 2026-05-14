お笑いコンビ「ＥＸＩＴ」のりんたろー。が１４日、横浜アンパンマンミュージアムで行われた映画「それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星」（矢野博之監督、６月２６日公開）のイベントに出席。６日に第２子誕生を発表して以来、初めて報道陣の前に登場した。

りんたろー。は今作で、雨や雪を操る雲の怪物・アマグモラ役でゲスト出演。「アンパンマンとパンタンの行く手を阻む役をやりました。りんたろー。です！」と明るくあいさつすると、会場からは大きな拍手が起こった。

同ミュージアムについては「月３回くらいのペースで来させてもらってる」と明かし、「グッズを作るコーナーがあって、巾着作ったり靴を買ったり。（長男が）登園したくないってグズる日もあるんですけど、その度にアンパンマンが助けてくれて一緒に登園してます」とパパとしての一面をのぞかせた。一方で、「（役の）アマグモラのグッズがないんですけど、この作品がみなさんに愛されてアマグモラのグッズも出るといいなと思っています」と願った。

りんたろー。は６日にフジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」（水曜・午後９時）で第２子となる女児が誕生したことを伝えた。同日には、妻でタレントの本郷杏奈がインスタグラムで「旦那や周りの方の支えもあり無事出産日を迎えました。上の子もお兄ちゃんしてくれていて愛おしい日々です」とつづっていた。りんたろー。と本郷は２０１９年にテレビ東京系「ゴッドタン」（土曜・深夜２時１０時）で共演し、２２年８月に結婚を発表。２３年１１月に第１子出産を公表し、今年１月には第２子妊娠を報告していた。