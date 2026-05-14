◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４×―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）

巨人は１点を追う１２回、途中出場で三塁に入っていた坂本勇人内野手が遠藤から通算３００号となる逆転サヨナラ３ラン。４時間４３分の総力戦を劇的な形で制した。佐々木がサヨナラ本塁打を放った前日１２日の岐阜での広島戦に続き、地方球場で２試合連続サヨナラ本塁打でサヨナラ勝ち。連勝で貯金２となった。

この試合は５番・捕手でスタメンの大城卓三捕手が則本を７回無失点の好リード。盗塁阻止もあった。バットでも１安打を放った。

１０回からマスクをかぶったのは小林誠司捕手。１０回２死一、二塁、バッター菊池の場面で田中瑛斗投手の武器である右打者内角へのシュートをあえて使わず、外角攻めで一邪飛に抑える好リードを見せた。バットでは１１回１死、遠藤から左翼線に二塁打。今季２打席目で初安打初長打が出た。

ベンチ入りの最後の捕手となった岸田行倫捕手は、守備の可能性がなくなった１２回裏、１死から代打で出場。１点ビハインドの状況で遠藤から左前安打を放つと、続くダルベックも安打でつなぎ、坂本の逆転サヨナラ３ランが生まれた。

劇的勝利の裏で１軍の３捕手がいずれも役割を果たして勝利につながった。