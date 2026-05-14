プロボクシングで史上初の３階級での４団体統一を果たした元世界５階級制覇王者のテレンス・クロフォード氏（３８）が１４日、都内で会見。昨年１２月の引退表明まで米リング誌のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）で１位に君臨していた同氏は、５日にＰＦＰ１位に返り咲いた世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝について「グレートだ。彼はそれに値する選手だと思う」と評価した。

クロフォード氏は、井上と前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が対戦した２日の東京ドーム興行にも来場。「会場の雰囲気も熱狂的で、すごく良かった。入場から、スポーツマンシップ、試合まで含めてすべて良かった」と感想を述べた。一方で、試合中にリングサイドで目をつぶっている姿がネット上で「居眠りしているのでは？」との臆測を呼んだことに対しては、「時差ボケはあった。でも居眠りはしていないよ」と笑顔で“疑惑”を否定した。

また、井上が来年にもフェザー級に転向し５階級制覇を目指していることについて、５階級制覇を果たしたクロフォード氏は「彼には強さ、技術、才能がもちろんある。ただ、世界の中で勝つものは勝つし、負けるものは負ける。それをこれから見ていくことになる」と話した。

クロフォード氏はこの日、金融サービス事業などを手がけるａｂｃ株式会社と格闘技エンタテインメント事業を展開する合弁会社「Ｃｒａｗｆｏｒｄ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ Ｊａｐａｎ（仮称）」設立に向けた基本合意書を締結。右拳に朱肉をつけて調印する「拳の調印式」も行い、「米国のスター選手たちを日本に連れてきたり、日本の市場でたくさんのことができる。このプロジェクトを通して、日本から世界を目指し、高みに到達できるような取り組みもやっていきたい」と述べた。また、スペシャルアンバサダーとして総合格闘家・平本蓮（２７）も会見に同席。「クロフォード選手と一緒にやれることは光栄。自分は迷惑をかけないようにしたい」と話した。