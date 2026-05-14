abc株式会社との合弁会社設立に向けた基本合意書を締結したテレンス・クロフォード氏（左）とabc代表取締役の松田元氏（中央）、スペシャルアンバサダーを務める平本蓮（カメラ・勝田　成紀）

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　プロボクシングで史上初の３階級での４団体統一を果たした元世界５階級制覇王者のテレンス・クロフォード氏（３８）が１４日、都内で会見。昨年１２月の引退表明まで米リング誌のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）で１位に君臨していた同氏は、５日にＰＦＰ１位に返り咲いた世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝について「グレートだ。彼はそれに値する選手だと思う」と評価した。

　クロフォード氏は、井上と前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が対戦した２日の東京ドーム興行にも来場。「会場の雰囲気も熱狂的で、すごく良かった。入場から、スポーツマンシップ、試合まで含めてすべて良かった」と感想を述べた。一方で、試合中にリングサイドで目をつぶっている姿がネット上で「居眠りしているのでは？」との臆測を呼んだことに対しては、「時差ボケはあった。でも居眠りはしていないよ」と笑顔で“疑惑”を否定した。

　また、井上が来年にもフェザー級に転向し５階級制覇を目指していることについて、５階級制覇を果たしたクロフォード氏は「彼には強さ、技術、才能がもちろんある。ただ、世界の中で勝つものは勝つし、負けるものは負ける。それをこれから見ていくことになる」と話した。

　クロフォード氏はこの日、金融サービス事業などを手がけるａｂｃ株式会社と格闘技エンタテインメント事業を展開する合弁会社「Ｃｒａｗｆｏｒｄ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　Ｊａｐａｎ（仮称）」設立に向けた基本合意書を締結。右拳に朱肉をつけて調印する「拳の調印式」も行い、「米国のスター選手たちを日本に連れてきたり、日本の市場でたくさんのことができる。このプロジェクトを通して、日本から世界を目指し、高みに到達できるような取り組みもやっていきたい」と述べた。また、スペシャルアンバサダーとして総合格闘家・平本蓮（２７）も会見に同席。「クロフォード選手と一緒にやれることは光栄。自分は迷惑をかけないようにしたい」と話した。